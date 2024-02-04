Во Всемирный день борьбы с раком Зеленский поддержал маленьких пациентов больницы

Зеленский посетил Институт рака. Фото: скриншот

Во Всемирный день борьбы с раком Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный институт рака. Там глава государства произнес слова поддержки больным детям, их родителям, а также всем, кто борется с этой жестокой болезнью.

Об этом сообщается на странице Зеленского в Telegram в воскресенье, 4 февраля.

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Зеленский посетил национальный институт рака

"Вы такие молодцы, светлые люди. Очень приятно видеть вас, пожелать вам всем здоровья, победы над этой болезнью. Я абсолютно уверен, что так и будет", — обратился президент к маленьким пациентам.

Зеленский отметил, что все эти дети и их родители — очень сильные люди, которые противостоят болезни с большой верой в защитников и Украину.

"Большая благодарность всем врачам, медицинским сестричкам, всем медикам — каждому и каждой, кто оказывает помощь", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что это подлинный подвиг — во время такой войны бороться за жизни тысячи людей.

"Спасибо за каждую спасенную жизнь. Ваша работа бесценна", — сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в субботу, 3 февраля, вручил орден "Золотой Звезды" украинским воинам, получившим звание Героев Украины. Кроме того он вручил сертификаты на получение квартир украинским воинам и семьям погибших бойцов.

Напомним, что Зеленский отметил воинов Главного управления разведки Минобороны, уничтоживших российский ракетоноситель "Ивановец".