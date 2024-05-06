Зеленський нагородив воїнів-піхотинців і зустрівся з рідними загиблих Героїв

Володимир Зеленський вручає нагороду. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з піхотинцями, відзначивши їхній внесок у захист країни та вручивши нагороди та відзнаки. Він підкреслив значення піхоти як фундаменту українських збройних сил і основи оборони держави.

Про це повідомив Офіс Президента у понеділок, 6 травня.

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Вручення нагород піхотинцям

"Наш український контроль саме там на землі, де є наші піхотні позиції, сила наших воїнів-піхотинців – піхотних, мотопіхотних, механізованих, штурмових, гірсько-штурмових, єгерських військових частин", — заявив президент.

Володимир Зеленський вручає нагороду. Фото: ОП

Президент висловив вдячність піхотинцям за їхню мужність і витривалість, зазначивши, що вся країна пишається ними.

"Дякую всім нашим воїнам за те, що Україна змогла вистояти в цій війні та зберігає можливість досягти своїх завдань. І кожен українець – усі наші люди – завжди повинні памʼятати, через що проходять наші воїни, скільки це болю, скільки це втрат", — додав Зеленський.

У ході церемонії було вшановано пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання, а родинам загиблих було вручено ордени "Золота Зірка". Президент також нагородив військовослужбовців, які відзначилися героїзмом на полі бою, вручивши їм державні нагороди та почесні відзнаки.

Володимир Зеленський вручає нагороду. Фото: ОП

Серед нагороджених були військові, які проявили особливу хоробрість та виконали важливі бойові завдання, зокрема, знищення ворожих позицій та захист товаришів по службі. Президент також вручив бойові прапори декільком механізованим бригадам та відзнаки за мужність і відвагу.

Нагадаємо, що Президент Зеленський привітав військових з Днем Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський в понеділок, 6 травня, вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації.