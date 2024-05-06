Зеленский наградил воинов-пехотинцев и встретился с родными погибших Героев

Владимир Зеленский вручает награду. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с пехотинцами, отметив их вклад в защиту страны и вручив награды. Он подчеркнул значение пехоты как фундамента украинских вооруженных сил и основы обороны государства.

Об этом сообщил Офис Президента в понедельник, 6 мая.

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Вручение наград пехотинцам

"Наш украинский контроль именно там на земле, где есть наши пехотные позиции, сила наших воинов-пехотинцев — пехотных, мотопехотных, механизированных, штурмовых, горно-штурмовых, егерских воинских частей", — заявил президент.

Владимир Зеленский вручает награду. Фото: ОП

Президент выразил благодарность пехотинцам за их мужество и выносливость, отметив, что вся страна гордится ими.

"Благодарю всех наших воинов за то, что Украина смогла выстоять в этой войне и сохраняет возможность достичь своих задач. И каждый украинец — все наши люди — всегда должны помнить, через что проходят наши воины, сколько это боли, сколько это потерь", — добавил Зеленский.

В ходе церемонии была увековечена память погибших защитников минутой молчания, а семьям погибших были вручены ордена "Золотая Звезда". Президент также наградил военнослужащих, отличившихся героизмом на поле боя, вручив им государственные награды и почетные награды.

Владимир Зеленский вручает награду. Фото: ОП

Среди награжденных были военные, проявившие особую храбрость и выполнившие важные боевые задачи, в частности уничтожение вражеских позиций и защиту сослуживцев. Президент также вручил боевые знамена нескольким механизированным бригадам награды за мужество и отвагу.

Напомним, что Президент Зеленский поздравил военных с Днем Сухопутных войск ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 мая, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.