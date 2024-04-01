Зеленський нагородив українських воїнів орденами Золота Зірка

Президент України Володимир Зеленський вручає нагороду. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 квітня, вручив українським захисникам нагороди. Найкращі воїни отримали ордени Золота Зірка.

Відео нагородження український лідер оприлюднив в Telegram.

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"Не буває сили держави без особистої сили її людей. Не буває гордості національної без людей, якими справді пишаєшся, коли вони поруч із тобою, коли вони — твої побратими. Це честь для держави — такі наші воїни", — зазначив Президент.

Зеленський висловив вдячність кожному: мамам і татам українських Героїв за таких синів та всім воїнам й громадянам за незалежність України.

"Вручив сьогодні ордени Золота Зірка, якими відзначаємо найкращих українських воїнів", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 25 березня Зеленський з нагоди 32-ї річниці створення СБУ вручив бійцям нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання.

Також ми писали, що 14 березня в День українського добровольця Президент вручив нагороди військовим та рідним загиблих Героїв.