Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський нагородив українських воїнів орденами Золота Зірка arrow

Зеленський нагородив українських воїнів орденами Золота Зірка

1 квітня 2024 17:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський нагородив українських воїнів орденами Золота Зірка
Президент України Володимир Зеленський вручає нагороду. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 квітня, вручив українським захисникам нагороди. Найкращі воїни отримали ордени Золота Зірка.

Відео нагородження український лідер оприлюднив в Telegram.

Читайте також:

Зеленський нагородив військових 1 квітня

"Не буває сили держави без особистої сили її людей. Не буває гордості національної без людей, якими справді пишаєшся, коли вони поруч із тобою, коли вони — твої побратими. Це честь для держави — такі наші воїни", — зазначив Президент.

Зеленський висловив вдячність кожному: мамам і татам українських Героїв за таких синів та всім воїнам й громадянам за незалежність України.

"Вручив сьогодні ордени Золота Зірка, якими відзначаємо найкращих українських воїнів", — додав він.

Зеленський нагородив військових 1 квітня
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 25 березня Зеленський з нагоди 32-ї річниці створення СБУ вручив бійцям нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання.

Також ми писали, що 14 березня в День українського добровольця Президент вручив нагороди військовим та рідним загиблих Героїв.

Володимир Зеленський
ЗСУ
нагорода
війна в Україні
захисники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК