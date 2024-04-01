Зеленский наградил украинских воинов орденами Золотая Звезда

Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 апреля, вручил украинским защитникам награды. Лучшие воины получили ордена Золотая Звезда.

Видео награждения украинский лидер обнародовал в Telegram.

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"Не бывает силы государства без личной силы его людей. Не бывает гордости национальной без людей, которыми действительно гордишься, когда они рядом с тобой, когда они — твои собратья. Это честь для государства — таковы наши воины", — отметил Президент.

Зеленский выразил благодарность каждому: мамам и папам украинских Героев за таких сыновей и всем воинам и гражданам за независимость Украины.

"Вручил сегодня ордена Золотая Звезда, которыми отмечаем лучших украинских воинов", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, 25 марта Зеленский по случаю 32-й годовщины создания СБУ вручил бойцам награды, награды и присвоил воинские звания.

Также мы писали, что 14 марта в День украинского добровольца Президент вручил награды военным и родным погибших Героев.