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Зеленский наградил украинских воинов орденами Золотая Звезда

1 апреля 2024 17:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский наградил украинских воинов орденами Золотая Звезда
Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 апреля, вручил украинским защитникам награды. Лучшие воины получили ордена Золотая Звезда.

Видео награждения украинский лидер обнародовал в Telegram.

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Зеленский наградил военных 1 апреля

"Не бывает силы государства без личной силы его людей. Не бывает гордости национальной без людей, которыми действительно гордишься, когда они рядом с тобой, когда они — твои собратья. Это честь для государства — таковы наши воины", — отметил Президент.

Зеленский выразил благодарность каждому: мамам и папам украинских Героев за таких сыновей и всем воинам и гражданам за независимость Украины.

"Вручил сегодня ордена Золотая Звезда, которыми отмечаем лучших украинских воинов", — добавил он.

Зеленский наградил военных 1 апреля
Скриншот поста Зеленского

Напомним, 25 марта Зеленский по случаю 32-й годовщины создания СБУ вручил бойцам награды, награды и присвоил воинские звания.

Также мы писали, что 14 марта в День украинского добровольца Президент вручил награды военным и родным погибших Героев.

Владимир Зеленский
ВСУ
награда
война в Украине
защитники

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