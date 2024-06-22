Зеленська розповіла про психологічне вигорання під час війни

Перша леді Олена Зеленська. Фото: скриншот з відео

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що війна наблизила її до психологічного вигорання. Вона каже, що час від часу дозволяла собі бути вразливою і поплакати.

Про це Олена Зеленська сказала в інтерв'ю The Telegraph.

Читайте також:

Психологічне вигорання Зеленської

Зеленська розповіла, що була близька до вигорання, адже намагалася впоратися з масштабами війни, зберігаючи хоробре обличчя для України та своїх дітей.

За її словами, вона піклувалася про своє психічне здоров’я і час від часу дозволяла собі бути вразливою і поплакати.

Щоб запобігти таким ситуаціям, перша леді має механізми для підтримки свого емоційного стану, наприклад, уникає читання новин на телефоні перед сном або перегляду Telegram-каналів з детальним описом насильства, вчиненого Росією.

Нагадаємо, Зеленська розповіла, як росіяни "всиновлюють" викрадених українських дітей. Вона наголосила, що це черговий злочин ворога.

Також перша леді назвала кількість українських дітей, яких перевели в російське громадянство. За її словами, йдеться майже про 47 тисяч.