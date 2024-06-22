Зеленська розповіла про психологічне вигорання під час війни

Зеленська відповіла, що наблизило її до психологічного вигорання
Перша леді України Олена Зеленська заявила, що війна наблизила її до психологічного вигорання. Вона каже, що час від часу дозволяла собі бути вразливою і поплакати.
Про це Олена Зеленська сказала в інтерв'ю The Telegraph.
Психологічне вигорання Зеленської
Зеленська розповіла, що була близька до вигорання, адже намагалася впоратися з масштабами війни, зберігаючи хоробре обличчя для України та своїх дітей.
За її словами, вона піклувалася про своє психічне здоров’я і час від часу дозволяла собі бути вразливою і поплакати.
Щоб запобігти таким ситуаціям, перша леді має механізми для підтримки свого емоційного стану, наприклад, уникає читання новин на телефоні перед сном або перегляду Telegram-каналів з детальним описом насильства, вчиненого Росією.
Нагадаємо, Зеленська розповіла, як росіяни "всиновлюють" викрадених українських дітей. Вона наголосила, що це черговий злочин ворога.
Також перша леді назвала кількість українських дітей, яких перевели в російське громадянство. За її словами, йдеться майже про 47 тисяч.
Читайте Новини.LIVE!