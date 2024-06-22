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Зеленская ответила, что приблизило ее к психологическому выгоранию

22 июня 2024 23:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленская рассказала о психологическом выгорании во время войны
Первая леди Елена Зеленская. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что война приблизила ее к психологическому выгоранию. Она говорит, что иногда позволяла себе быть уязвимой и поплакать.

Об этом Елена Зеленская сказала в интервью The Telegraph.

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Зеленская рассказала, что была близка к выгоранию, ведь пыталась справиться с масштабами войны, сохраняя храброе лицо для Украины и своих детей.

По ее словам, она заботилась о своем психическом здоровье и время от времени позволяла себе быть уязвимой и поплакать.

Чтобы предотвратить такие ситуации, первая леди имеет механизмы для поддержания своего эмоционального состояния, например, избегает чтения новостей на телефоне перед сном или просмотра Telegram-каналов с подробным описанием насилия, совершенного Россией.

Напомним, Зеленская рассказала, как россияне "усыновляют" похищенных украинских детей. Она подчеркнула, что это очередное преступление противника.

Также первая леди назвала количество украинских детей, переведенных в российское гражданство. По ее словам, речь идет о почти 47 тысячах.

война
Елена Зеленская
Украина
психологическое состояние
психика

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