Зеленская рассказала о психологическом выгорании во время войны

Первая леди Елена Зеленская. Фото: скриншот с видео

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что война приблизила ее к психологическому выгоранию. Она говорит, что иногда позволяла себе быть уязвимой и поплакать.

Об этом Елена Зеленская сказала в интервью The Telegraph.

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Психологическое выгорание Зеленской

Зеленская рассказала, что была близка к выгоранию, ведь пыталась справиться с масштабами войны, сохраняя храброе лицо для Украины и своих детей.

По ее словам, она заботилась о своем психическом здоровье и время от времени позволяла себе быть уязвимой и поплакать.

Чтобы предотвратить такие ситуации, первая леди имеет механизмы для поддержания своего эмоционального состояния, например, избегает чтения новостей на телефоне перед сном или просмотра Telegram-каналов с подробным описанием насилия, совершенного Россией.

Напомним, Зеленская рассказала, как россияне "усыновляют" похищенных украинских детей. Она подчеркнула, что это очередное преступление противника.

Также первая леди назвала количество украинских детей, переведенных в российское гражданство. По ее словам, речь идет о почти 47 тысячах.