Скільки поляків підтримують збиття російських ракет та дронів, які порушують кордон країни

Ракета в небі. Фото: EPA

У Польщі провели опитування, чи підтримують люди збиття російських повітряних обʼєктів, які порушують повітряний простір країни. Більшість громадян — 58,5% — висловилися "за".

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного центром SW Research для видання Rzeczpospolita, який опублікували у неділю, 1 вересня.

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У людей запитали: "Чи, на вашу думку, Польща має збивати об'єкти, які пролітають над нашою територією під час атаки Росії на Україну, навіть якщо невідомо, що це за об'єкти?" За результатами опитування, 58,5% поляків відповіли "так", а "ні" — 22,1%. Ще 19,4% не визначилися з відповіддю.

Дослідження проводилося упродовж 27-28 серпня. На питання відповіли 800 жителів Польщі.