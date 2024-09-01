Сколько поляков поддерживают сбивание российских ракет и дронов, которые нарушают границу страны

Ракета в небе. Фото: EPA

В Польше провели опрос, поддерживают ли люди сбивание российских воздушных объектов, нарушающих воздушное пространство страны. Большинство граждан — 58,5% — высказались "за".

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного центром SW Research для издания Rzeczpospolita, опубликованного в воскресенье, 1 сентября.

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У людей спросили: "По вашему мнению, Польша должна сбивать объекты, которые пролетают над нашей территорией во время атаки России на Украину, даже если неизвестно, что это за объекты?" По результатам опроса, 58,5% поляков ответили "да", а "нет" — 22,1%. Еще 19,4% затруднились с ответом.

Исследование проводилось 27-28 августа. На вопросы ответили 800 жителей Польши.