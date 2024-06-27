Дев'ять нових українських слів, які збагатять вашу мову

Українка. Фото: Freepik

В українській мові є багато красивих слів, але частина з них є напівзабутими. Вони можуть збагатити ваш словниковий запас і гармонійно вплестися в вашу мову.

Частиною таких слів поділилося видання LIGA.Life у середу, 26 червня.

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Плижок

Українська мова має кілька синонімів до слова "стрибати", серед яких "скакати" і "плигати". Якщо від "стрибати" походить іменник "стрибок", то від "скакати" — "скік" (тут вживається звичайно у значенні зайчого стрибка), а від "плигати" — "плижок". Усі ці варіанти зустрічаються в Російсько-українському академічному словнику Агатангела Кримського і Сергія Єфремова (1924–1933).

Найодмінніший

Слово "одмінний" має два значення: воно може позначати найвищу оцінку (як відмінна оцінка), або просту відмінність (наприклад, тодішні звичаї відмінні від нинішніх). У другому випадку можна використовувати його для позначення різних ступенів порівняння — як, наприклад, у текстах 1920-х років, де слово "найодмінніший" вживають у значенні "найрізноманітніший".

Поступінно

Слово "поступово" походить від українського "поступ", що є аналогом латинського "прогрес", тоді як "поступінно" виникло від "ступінь".

Недбайливість

Це слово гармонійно поєднується з "дбайливістю" і може слугувати ефективною заміною для "недбалості".

Заборговую вам

Цей зворот можна використовувати у значені "позичу у вас", наприклад: "заборговую вам сто гривень, колего".

Гаморіти

Використовується у значені — шуміти, створювати галас, робити шум. Гаморіти можуть вечірні міста, натовп на фестивалі.

Тремітний

Використовується у значені "тремкого" і "тремтливого". Усі вони мають спільний корінь "трем", але різні суфікси дають різний зміст.

Ремствуйте на себе

"Ремствувати" — це літературне слово, що означає "нарікати". Якщо ви шукаєте більш приємний і менш образливий вираз для "самі винні", то "ремствуйте на себе" — це відмінний варіант!

Догори бриком

Догори бриком означає те саме, що й "догори ногами" або "догори дриґом". Це може стосуватися як самого себе, так і когось іншого.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь анонсував перехід до активної українізації. Він підкреслив, що цей процес включатиме нові заходи та збільшений нагляд для підтримки української мови.

Ми також писали, що в Україні повноцінно набув чинності новий правопис. Він був затверджений Кабінетом Міністрів ще 2019 року, проте отримав п'ятирічний перехідний період для адаптації.