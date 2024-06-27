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Обогатите свой язык — девять редких украинских слов, которые вы могли не знать

27 июня 2024 17:16
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Бригадир София
редактор
Девять новых украинских слов, которые обогатят ваш язык
Украинка. Фото: Freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В украинском языке есть много красивых слов, но часть из них полузабыты. Они могут обогатить ваш словарный запас и гармонично вплестись в ваш язык.

Частью таких слов поделилось издание LIGA.Life в среду, 26 июня.

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Плижок

Украинский язык имеет несколько синонимов к слову "стрибати", среди которых "скакати" и "пригати". Если от "стрибати" происходит существительное "стрибок", то от "скакати" — "скік" (здесь употребляется обычно в значении зайчего прыжка), а от "плигати" — "плижок". Все эти варианты встречаются в Русско-украинском академическом словаре Агатангела Крымского и Сергея Ефремова (1924–1933).

Найодмінніший

Слово "Найодмінніший" имеет два значения: оно может обозначать самую высокую оценку (как отличную оценку) или простое отличие (например, тогдашние обычаи отличны от нынешних). Во втором случае можно использовать его для обозначения разных степеней сравнения — как, например, в текстах 1920-х годов, где слово "найодмінніший" употребляют в значении "найрізноманітніший".

Поступінно

Слово "поступово" происходит от украинского "поступ", что является аналогом латинского "прогресс", тогда как "Поступінно" возникло от "ступінь".

Недбайливість

Это слово гармонично сочетается с "дбайливістю" и может служить эффективной заменой для "недбалості".

Заборговую вам 

Этот оборот можно использовать в значении "позичу у вас", например: "заборговую вам сто гривень, колего".

Гаморіти

Используется в значении — шуметь, создавать шум, делать шум. "Гаморіти" могут вечерние города, толпа на фестивале.

Тремітний

Используется в значении "тремкого" и "тремтливого". Все они имеют общий корень "трем", но разные суффиксы дают разное содержание.

Ремствуйте на себе

"Ремствувати" — это литературное слово, означающее "нарікати". Если вы ищете более приятное и менее обидное выражение для "самі винні", то "ремствуйте на себе" — это отличный вариант!

Догори бриком

Догори бриком означает то же, что и "догори ногами" или "догори дриґом". Это может касаться как самого себя, так и другого.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень анонсировал переход к активной украинизации. Он подчеркнул, что этот процесс будет включать в себя новые мероприятия и увеличенный надзор для поддержки украинского языка.

Мы также писали, что в Украине полноценно вступило в силу новое правописание. Он был утвержден Кабинетом Министров еще в 2019 году, однако получил пятилетний переходный период адаптации.

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