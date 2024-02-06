Затриманого на хабарі суддю Князєва відсторонили від правосуддя

Всеволод Князєв на суді. Фото ілюстративне: агенція Reuters

Вища рада правосуддя сьогодні, 6 лютого, відсторонила колишнього суддю Верховного Суду України Всеволода Князєва від проведення правосуддя до квітня поточного року. Таким чином судді задовольнили клопотання САП щодо недопуска Князєва до апарату правосуддя.

Про це повідомила пресслужба ВРП у вівторок, 6 лютого.

Читайте також:

Екссуддю Князєва відсторонили від здійснення правосуддя

Колегіальне рішення ухвалили всі 14 присутніх членів Вищої ради правосуддя.

"Вища рада правосуддя вирішила задовольнити клопотання заступника генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка Олександра Васильовича: тимчасово, до 6 квітня 2024 року, відсторонити суддю Верховного суду Князєва Всеволода Сергійовича від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності", — оголосив рішення голова ВРП Григорій Усик.

Справа Всеволода Князєва — що відомо

Нагадаємо, у травні НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному Суді. Голова ВС Всеволод Князєв був спійманий на хабарі 2,7 млн доларів. Суддю затримали та повідомили про підозру, а згодом помістили під варту із можливістю внесення застави у 107 млн гривень.

Упродовж пари місяців судді зменшували заставу Князєву сім разів. Також ми розповідали про те, як сума застави для його виходу з ізолятора впала із 107,3 млн грн до 18,2 млн грн. Через це 31 січня за ексголову Верховного Суду внесли заставу у розмірі 18 млн гривень і він вийшов із СІЗО.