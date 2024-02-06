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Задержанного на взятке судью Князева отстранили от правосудия

6 февраля 2024 16:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Задержанного на взятке судью Князева отстранили от правосудия
Всеволод Князев в суде. Фото иллюстративное: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Высший совет правосудия сегодня, 6 февраля, отстранил бывшего судью Верховного Суда Украины Всеволода Князева от проведения правосудия до апреля текущего года. Таким образом, судьи удовлетворили ходатайство САП о недопуске Князєва к аппарату правосудия.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП во вторник, 6 февраля.

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Коллегиальное решение приняли все 14 членов Высшего совета правосудия.

"Высший совет правосудия решил удовлетворить ходатайство заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александра Васильевича: временно, до 6 апреля 2024 года, отстранить судью Верховного суда Князева Всеволода Сергеевича от совершения правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", — объявил решение глава ВРП Григорий Усик.

Дело Всеволода Князева — что известно

Напомним, в мае НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном Суде. Глава ВС Всеволод Князев был пойман на взятке 2,7 млн долларов. Судью задержали и сообщили о подозрении, а затем поместили под стражу с возможностью внесения залога в 107 млн гривен.

В течение нескольких месяцев судьи уменьшали залог Князеву семь раз. Также мы рассказывали о том, как сумма залога для его выхода из изолятора упала со 107,3 млн грн до 18,2 млн грн. Из-за этого 31 января за экс-главу Верховного Суда внесли залог в размере 18 млн. гривен и он вышел из СИЗО.

суд
правосудие
САП
Верховный суд
Украина
ВАКС

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