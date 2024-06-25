Засновник WikiLeaks Ассанж звільнений з британської в'язниці

Журналіст Джуліан Ассанж. Фото: Reuters

Джуліан Ассанж визнав себе винним у порушенні законів Сполучених Штатів Америки про шпигунство в угоді з міністерством юстиції. Це дозволить йому повернутися на батьківщину в Австралію.

Про це пише CNN з посиланням на представників WikiLeaks у вівторок, 25 червня.

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Високий суд Лондона звільнив засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа під заставу. Ассанж зранку 24 червня залишив британську в'язницю суворого режиму Белмарш, а пізніше сів на літак у лондонському аеропорту Станстед і відлетів із Великобританії, зазначили його соратники. За їхніми підрахунками, автор WikiLeaks провів у пенітенціарному закладі 1901 день.

Ассанж досяг попередньої угоди зі слідством про визнання себе винним за одним пунктом обвинувачення із 18, зазначають газета The Washington Post та телеканал CNN із посиланням на судові документи. Угода ще не завершена офіційно, зазначили у WikiLeaks.

За умовами нової угоди, прокурори міністерства юстиції США вимагатимуть для викривача з громадянством Австралії 62 місяці позбавлення волі, які він уже провів у в'язниці суворого режиму у Лондоні. Передбачається, що суд на Північних Маріанських островах - неінкорпорованій організованій території Сполучених Штатів - ухвалить рішення 26 червня.

Це дозволить йому повернутися на батьківщину в Австралію, де у нього дружина та діти.

Справа Джуліана Ассанжа

— Джуліану Ассанжу висунуто 18 обвинувачень, зокрема у змові з метою зламу урядових комп'ютерів та порушенні закону про шпигунство.

— У Сполучених Штатах йому загрожує до 175 років в'язниці за обвинуваченням у шпигунстві.

— Сам Ассанж заявляє, що опубліковані ним документи викривають правопорушення військових США, а він діяв як журналіст, а не шпигун.

— Серед файлів, опублікованих WikiLeaks у 2010 році, було відео про атаку гелікоптера Apache у 2007 році американськими військами у Багдаді, внаслідок чого загинули 11 осіб, серед них двоє журналістів.

—У липні 2021 року суд Еквадору визнав недійсним рішення влади про надання засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

— У грудні 2021 року Верховний суд Лондона дозволив екстрадувати Ассанжа до США.