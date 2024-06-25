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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы — что известно

25 июня 2024 19:36
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Основатель WikiLeaks Ассанж освобожден из британской тюрьмы
Журналист Джулиан Ассанж. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Джулиан Ассанж признал себя виновным в нарушении законов Соединенных Штатов Америки о шпионаже в соглашении с министерством юстиции. Это позволит ему возвратиться на родину в Австралию.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей WikiLeaks во вторник, 25 июня.

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Высокий суд Лондона уволил основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог. Ассанж с утра 24 июня покинул британскую тюрьму строгого режима Белмарш, а позже сел на самолет в лондонском аэропорту Станстед и улетел из Великобритании, отметили его соратники. По их подсчетам автор WikiLeaks провел в пенитенциарном заведении 1901 день.

Ассанж достиг предварительного соглашения со следствием о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18, отмечают газета The Washington Post и телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. Соглашение еще не завершено официально, отметили в WikiLeaks.

По условиям нового соглашения, прокуроры министерства юстиции США потребуют для обличителя с гражданством Австралии 62 месяца лишения свободы, которые он уже провел в тюрьме строгого режима в Лондоне. Предполагается, что суд на Северных Марианских островах — неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов – примет решение 26 июня.

Это позволит ему вернуться на родину в Австралию, где у него жена и дети.

Дело Джулиана Ассанжа

— Джулиану Ассанжу предъявлено 18 обвинений, в том числе в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении закона о шпионаже.

— В Соединенных Штатах ему грозит до 175 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже.

— Сам Ассанж заявляет, что опубликованные им документы разоблачают правонарушения военных США, а он действовал как журналист, а не шпион.

— Среди файлов, опубликованных WikiLeaks в 2010 году, было видео об атаке вертолета Apache в 2007 году американскими войсками в Багдаде, в результате чего погибли 11 человек, в том числе двое журналистов.

—В июле 2021 года суд Эквадора признал недействительным решение властей о предоставлении учредителю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

— В декабре 2021 года Верховный суд Лондона разрешил экстрадировать Ассанжа в США.

США
правосудие
тюрьма
WikiLeaks
Джулиан Ассанж
Великобритания
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Министерство юстиции

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