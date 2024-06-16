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Зарплату Ілона Маска в Tesla не схвалюють інвестори — розслідування BBC

16 червня 2024 18:26
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Ілля Рябінін
редактор
Чи були б успішними компанії Маска без нього — розслідування BBC
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Інвестори компанії Tesla, які володіють близько 72% акцій, проголосували за підтримку пакет виплат співзасновнику Ілону Маску у 56 млрд доларів. Проте низка інвесторів висловили обурення з цього приводу, оскільки вони отримали скаргу від працівників та експрацівників компаній винахідника.

Про це йдеться у розслідуванні BBC

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За словами одного з інвесторів, Андерса Шельде, Tesla — чудова компанія з неефективним управлінням, але наглядова рада стурбована методами Маска.

"Я серйозно думаю, чи стане Tesla кращою компанією з паном Маском чи без нього, і я думаю, що багато інвесторів мають такі ж сумніви", — зазначив Шельде.

Якщо порівнювати чинну зарплату Маска з керівниками аналогічних компаній, то за словами глави Інвестиційної ради Каліфорнії Марсі Фрост, такі виплати ризикують не отримати прив’язку до довгострокової прибутковості Tesla.

"Цей непомірний компенсаційний пакет суперечить нашим поглядам щодо оплати праці керівників", — каже вона.

Попри те, що акціонери підтримали зарплату Маска, юридичні експерти кажуть, що Делаверський суд може "зацікавитися" таким явищем, оскільки судді блокували зарплатню такого рівня, і можуть не дозволити провести переголосування. За словами колишнього спонсора Tesla Стівена Вестлі, залишати Маска на посаді не обов’язково.

"Ілон — унікальний провидець, але я не знаю, чи означає це, що він має важливе значення для керування будь-якою чи всіма цими компаніями сьогодні. Ніхто не залишається на вершині вічно, особливо коли ти намагаєшся очолити сім компаній одночасно", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск пригрозив заборонити пристрої Apple на своїх виробництвах через погіршення безпеки гаджетів завдяки штучному інтелекту.

Також ми писали, що Маск мітить на високу посаду в Білому домі, оскільки у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, бізнесмен може піти в політику, і стати його радником.

 

бізнес
Ілон Маск
США
IT
Tesla
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Neuralink
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