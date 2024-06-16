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Зарплату Илона Маска в Tesla не одобряют инвесторы — расследование BBC

16 июня 2024 18:26
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Илья Рябинин
редактор
Были бы успешны компании Маска без него — расследование BBC
Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Илья Рябинин
редактор

Инвесторы компании Tesla, владеющие около 72% акций, проголосовали за поддержку пакет выплат соучредителю Илону Маску в 56 млрд долларов. Тем не менее ряд инвесторов выразили возмущение по этому поводу, поскольку они получили жалобы от работников и экс-работников компаний изобретателя.

Об этом говорится в расследовании BBC.

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По словам одного из инвесторов, Андерса Шельде, Tesla – отличная компания с неэффективным управлением, но наблюдательный совет озабочен методами Маска.

"Я серьезно думаю, станет ли Tesla лучшей компанией с господином Маском или без него, и я думаю, что многие инвесторы имеют такие же сомнения", — отметил Шельде.

Если сравнивать действующую зарплату Маска с руководителями аналогичных компаний, то, по словам главы Инвестиционного совета Калифорнии Марси Фрост, такие выплаты рискуют не получить привязку к долгосрочной доходности Tesla.

"Этот непомерный компенсационный пакет противоречит нашим взглядам по оплате труда руководителей", — говорит она.

Несмотря на то, что акционеры поддержали зарплату Маска, юридические эксперты говорят, что Делаверский суд может "заинтересоваться" таким явлением, поскольку судьи блокировали зарплату такого уровня и могут не разрешить провести переголосование. По словам бывшего спонсора Tesla Стивена Вестли, покидать Маску в должности не обязательно.

"Илон - уникальный провидец, но я не знаю, означает ли это, что он имеет важное значение для управления любой, или всеми этими компаниями сегодня. Никто не остается на вершине вечно, особенно когда ты пытаешься возглавить семь компаний одновременно", — сказал он.

Напомним, ранее Илон Маск пригрозил запретить устройства Apple на своих производствах из-за ухудшения безопасности гаджетов благодаря искусственному интеллекту.

Также мы писали, что Маск метит на высокий пост в Белом доме, поскольку в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США бизнесмен может пойти в политику и стать его советником.

бизнес
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