Запорізькому ексвоєнкому повідомили про ще одну підозру

Будинок Запорізького ексвоєнкома. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру колишньому начальнику Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який залучав військових із районних військкоматів до ремонту власного будинку замість служби. Його вже судять за корупційні схеми.

Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 27 червня.

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За даними слідства, під час керування обласним військкоматом у 2023 році чоловік вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. Серед працівників районних військкоматів він підібрав тих, хто знається на тому, як виконати ті чи інші будівельні роботи.

Затриманий Запорізький ексвоєнком. Фото: ДБР

Натомість колишній посадовець дозволив чоловікам вільно відвідувати службу, отримуючи при цьому за Умовами виконання робіт був вільний графік відвідування служби зі збереженням повної зарплати. Колишній військком незаконно видавав накази про відрядження військових до Запорізького обласного ТЦК і виписував їм безпідставні виплати.

У лютому — липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів ремонтували будинок воєнкома. За цей час їм безпідставно нарахували 266,4 тисячі гривень.

Підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення. Фото: ДБР

Колишньому посадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби. За це йому загрожує до десяти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади, займатися певною діяльністю та штраф до 17 тисяч гривень.

Трьом працівникам військкоматів, які погодилися на його пропозицію, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби. За це їм загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині керівник обласного ТЦК за час воєнного стану придбав майна на 350 000 доларів. Встановлені й факти декларування обвинуваченим недостовірної інформації майже на 4,3 млн грн. Справа в суді: тепер вже колишньому військкому загрожує до 10 років тюрми.

Також в Одесі на хабарі затримали співробітника ТЦК та СП: йшлося про Олексія Макарського. Чоловіку вже оголосили про підозру, йому загрожує до 10 років тюрми.

Раніше в НАЗК розповіли подробиці затримання одеського військкома Борисова: інформація про місце перебування військового надійшла від джерел у Міноборони.