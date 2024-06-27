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Запорожский экс-военком заставлял военных ремонтировать его дом — подробности

27 июня 2024 19:07
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Запорожскому эксвоенко сообщили о еще одном подозрении
Дом запорожского экс-военкома. Фото: ГБР
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который привлекал военных из районных военкоматов к ремонту собственного дома вместо службы. Его уже судят за коррупционные схемы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 27 июня.

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По данным следствия, во время управления областным военкоматом в 2023 году мужчина решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. Среди работников районных военкоматов он подобрал тех, кто разбирается в том, как выполнить те или иные строительные работы.

 

Задержанный Запорожский экс-военком
Задержанный запорожский экс-военком. Фото: ГБР

В то же время бывшее должностное лицо разрешило мужчинам свободно посещать службу, получая при этом по Условиям выполнения работ был свободный график посещения службы с сохранением полной зарплаты. Бывший военком незаконно выдавал приказы о командировках военных в Запорожский областной ТЦК и выписывал им безосновательные выплаты.

В феврале-июле 2023 года вместо службы трое работников запорожских районных военкоматов ремонтировали здание военкома. За это время им безосновательно насчитали 266,4 тысячи гривен.

 

Подозреваемому грозит до десяти лет заключения
Подозреваемому грозит до десяти лет заключения. Фото: ГБР

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы. За это ему грозит до десяти лет лишения свободы с запрещением занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью и штраф до 17 тысяч гривен.

Трем работникам военкоматов, согласившихся на его предложение, сообщили о подозрении в уклонении от военной службы. За это им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине руководитель областного ТЦК за время военного положения приобрел имущество на 350 тысяч долларов. Установлены и факты декларирования обвиняемым недостоверной информации почти на 4,3 миллиона гривен. Дело в суде: теперь уже бывшему военному грозит до 10 лет тюрьмы.

Также в Одессе на взятке задержали сотрудника ТЦК и СП: речь шла об Алексее Макарском. Мужчине уже объявили о подозрении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в НАПК рассказали подробности задержания одесского военкома Борисова: информация о месте нахождения военного поступила от источников в Минобороны.

ГБР
правосудие
коррупция
Запорожская область
военные
подозрение
дом

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