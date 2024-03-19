Заочну освіту в Україні реформують, — деталі від депутатки ВР

Народна депутатка України з фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина. Фото: скріншот

Формат заочного навчання в Україні потрібно змінювати, однак не скасовувати цю форму. На заочній формі навчається дуже велика кількість українців, у тому числі й військові.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла народна депутатка України з фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина.

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В Україні існує три форми навчання — денна, дистанційна та заочна. Заочна форма дійсно існує в усьому світі, однак український підхід до неї є застарілим, і його потрібно змінювати.

"У законі про вищу освіту міститься неврегульоване поняття, як саме має відбуватися навчання на заочній формі. Це дає можливість зловживання університетами і робити так, що фактично раз на рік група заїхала, послухала всі лекції і навіть іспити склала, а через 5 років отримала дипломи. У такому випадку якість освіти буде страждати", — пояснила Юлія Гришина.

Повністю скасувати формат заочного навчання поки неможливо, адже дуже велика кількість українців — у тому числі військових — на ній навчаються, оскільки можуть здобувати освіту лише в такому форматі. Хоча спроби скасувати заочну форму таки були.

"МОН робило такі спроби у поданих ними законопроєктах, але позиція комітету і парламенту є незмінною: скасування заочки не на часі. Змінити її — так. І ми будемо над цим працювати", — запевнила депутатка.

Нагадаємо, Юлія Гришина також повідомила, що кількість ВНЗ в Україні є надто великою, тож доведеться її зменшити.

Також депутатка розповіла про перспективи скасування НМТ для абітурієнтів творчих університетів.