Заочное образование в Украине реформируют, — детали от депутата ВР

Народный депутат Украины из фракции "Слуга Народа" Юлия Гришина. Фото: скриншот

Формат заочного обучения в Украине нужно менять, но не отменять данную форму. На заочной форме учится очень много украинцев, в том числе и военные.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала народный депутат Украины из фракции "Слуга Народа" Юлия Гришина.

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В Украине существует три формы обучения — дневная, дистанционная и заочная. Заочная форма действительно существует во всем мире, однако украинский подход к ней устаревший, и его нужно менять.

"В законе о высшем образовании содержится неурегулированное понятие, как именно должно происходить обучение на заочной форме. Это дает возможность злоупотребления университетами и делать так, что фактически раз в год группа заехала, послушала все лекции и даже экзамены сдала, а через 5 лет получила дипломы. В таком случае качество образования будет страдать", — пояснила Юлия Гришина.

Полностью отменить формат заочного обучения пока невозможно, ведь очень большое количество украинцев — в том числе и военных — на нем обучаются, поскольку могут получать образование только в таком формате. Хотя попытки отменить заочную форму все же были.

"МОН делало такие попытки в представленных ими законопроектах, но позиция комитета и парламента неизменна: отмена заочки не ко времени. Изменить ее — да. И мы будем над этим работать", — заверила депутат.

Напомним, Юлия Гришина также сообщила, что количество ВУЗов в Украине слишком велико, поэтому придется его уменьшить.

Также депутат рассказала о перспективах отмены НМТ для абитуриентов творческих университетов.