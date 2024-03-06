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Вищих навчальних закладів в Україні стане менше, — Гришина

6 березня 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
В Україні скоротять кількість внз - Юлія Гришина
Юлія Гришина. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В Україні забагато закладів вищої освіти і тих, хто видає диплом про вищу освіту. Зокрема, станом на 2019 рік нараховувалося півтори тисячі таких установ і ця цифра є завеликою для України.

 

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Про це Новини.LIVE сказала голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

"Ми вже багато років говоримо про те, що в Україні справді забагато закладів вищої освіти. Тому в останні роки поступово триває процес об'єднання університетів. Чекати ніколи, зараз війна, коштів не вистачає, як і дітей, тому потрібне якнайшвидше об'єднання внз та інший погляд на інфраструктуру освіти", — підкреслила Гришина.

При цьому, за словами депутатки, у процесі обʼєднання внз, обовʼязково потрібно вести комунікацію із суспільством, ректорами та депутатами.

"Має бути зрозуміла та прозора стратегія, аби кожен знав, що відбувається і куди ми йдемо. Люди не мають із новин дізнаватися, що їх університет поданий на обʼєднання. Це люди, зарплати, стрес — так робити не можна", — підсумувала Гришина.

Нагадаємо, за два роки повномасштабної війни до Польщі прибуло чимало сімей з дітьми, але багато з них не ходить до місцевих шкіл і взагалі невідомо, як вони здобувають освіту. Через це влада вирішила контролювати це питання та приєднати українських дітей до польської системи навчання. 

Верховна Рада
освіта
Університет
інститут

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