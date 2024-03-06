В Украине сократят количество вузов - Юлия Гришина

Юлия Гришина. Фото: Новини.LIVE

В Украине много заведений высшего образования и тех, кто выдает диплом о высшем образовании. В частности, по состоянию на 2019 год насчитывалось полторы тысячи таких учреждений и эта цифра слишком велика для Украины.

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Об этом Новини.LIVE сообщила председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

"Мы уже много лет говорим о том, что в Украине действительно много заведений высшего образования. Поэтому в последние годы постепенно продолжается процесс объединения университетов. Ждать некогда, сейчас война, средств не хватает, как и детей, поэтому нужно скорейшее объединение вуз и другой взгляд на инфраструктуру образования", — подчеркнула Гришина.

При этом, по словам депутата, в процессе объединения вузов обязательно нужно вести коммуникацию с обществом, ректорами и депутатами.

"Должна быть понятна и прозрачна стратегия, чтобы каждый знал, что происходит и куда мы идем. Люди не должны из новостей узнавать, что их университет подан на объединение. Это люди, зарплаты, стресс — так делать нельзя", — подытожила Гришина.

Напомним, за два года полномасштабной войны в Польшу прибыло немало семей с детьми, но многие из них не ходят в местные школы и вообще неизвестно, как они получают образование. Поэтому власти решили контролировать этот вопрос и присоединить украинских детей к польской системе обучения.