Залужний вперше за півтора місяця з'явився в соцмережах

Залужний вперше за півтора місяці з'явився в соцмережах
Генерал Валерій Залужний, колишній Головнокомандувач ЗСУ, вперше за півтора місяці знову активно з'явився у соціальних мережах. У своєму дописі він поділився цікавою деталлю своєї повсякденної практики — вправами зі стрільби.
Свій допис Залужний опублікував у Telegram в суботу, 4 квітня.
Залужний повернуся
"25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях", — написав Залужний, супроводжуючи свій текст фотографією патрона.
Це стало першим повідомленням від генерала з 18 березня.
Нагадаємо раніше ми повідомляли, що у Києві створили найбільший мурал з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Проте, як виявилося, керівницею такого мистецького проєкту виявилася скандальна художниця Євгенія Фуллен.
Також ми розповідали, коли Залужний пристане до роботи послом у Британії.
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