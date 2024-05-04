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Залужний вперше за півтора місяці з'явився в соцмережах

4 травня 2024 22:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Залужний вперше за півтора місяця з'явився в соцмережах
Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: DW
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Генерал Валерій Залужний, колишній Головнокомандувач ЗСУ, вперше за півтора місяці знову активно з'явився у соціальних мережах. У своєму дописі він поділився цікавою деталлю своєї повсякденної практики — вправами зі стрільби.

Свій допис Залужний опублікував у Telegram в суботу, 4 квітня.

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"25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях", — написав Залужний, супроводжуючи свій текст фотографією патрона.

Це стало першим повідомленням від генерала з 18 березня.

Залужний вперше за півтора місяця з'явився в соцмережах - фото 1
Скриншот допису Валерія Залужного

Нагадаємо раніше ми повідомляли, що у Києві створили найбільший мурал з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Проте, як виявилося, керівницею такого мистецького проєкту виявилася скандальна художниця Євгенія Фуллен.

Також ми розповідали, коли Залужний пристане до роботи послом у Британії. 

 

ЗСУ
стрілянина
соцмережі
Валерій Залужний

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