Залужний вперше за півтора місяця з'явився в соцмережах

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: DW

Генерал Валерій Залужний, колишній Головнокомандувач ЗСУ, вперше за півтора місяці знову активно з'явився у соціальних мережах. У своєму дописі він поділився цікавою деталлю своєї повсякденної практики — вправами зі стрільби.

Свій допис Залужний опублікував у Telegram в суботу, 4 квітня.

Читайте також:

Залужний повернуся

"25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях", — написав Залужний, супроводжуючи свій текст фотографією патрона.

Це стало першим повідомленням від генерала з 18 березня.

Скриншот допису Валерія Залужного

Нагадаємо раніше ми повідомляли, що у Києві створили найбільший мурал з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Проте, як виявилося, керівницею такого мистецького проєкту виявилася скандальна художниця Євгенія Фуллен.

Також ми розповідали, коли Залужний пристане до роботи послом у Британії.