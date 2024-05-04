Залужный впервые за полтора месяца появился в соцсетях
Генерал Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий ВСУ, впервые за полтора месяца снова активно появился в социальных сетях. В своем сообщении он поделился интересной деталью своей повседневной практики — упражнениями по стрельбе.
Свое сообщение Залужный опубликовал в Telegram в субботу, 4 апреля.
Залужный вернусь
"25 метров. Glock 17. Есть еще прах в пороховницах", — написал Залужный, сопровождая свой текст фотографией патрона.
Это стало первым сообщением генерала с 18 марта.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве создали крупнейший мурал с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Однако, как оказалось, руководительницей такого художественного проекта оказалась скандальная художница Евгения Фуллен.
Также мы рассказывали, что, когда Залужный приступит к работе послом в Британии.
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