Залужный впервые за полтора месяца появился в соцсетях

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: DW

Генерал Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий ВСУ, впервые за полтора месяца снова активно появился в социальных сетях. В своем сообщении он поделился интересной деталью своей повседневной практики — упражнениями по стрельбе.

Свое сообщение Залужный опубликовал в Telegram в субботу, 4 апреля.

Читайте также:

Залужный вернусь

"25 метров. Glock 17. Есть еще прах в пороховницах", — написал Залужный, сопровождая свой текст фотографией патрона.

Это стало первым сообщением генерала с 18 марта.

Скриншот сообщения Валерия Залужного

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве создали крупнейший мурал с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Однако, как оказалось, руководительницей такого художественного проекта оказалась скандальная художница Евгения Фуллен.

Также мы рассказывали, что, когда Залужный приступит к работе послом в Британии.