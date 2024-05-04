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Залужный впервые за полтора месяца появился в соцсетях

4 мая 2024 22:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Залужный впервые за полтора месяца появился в соцсетях
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: DW
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Генерал Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий ВСУ, впервые за полтора месяца снова активно появился в социальных сетях. В своем сообщении он поделился интересной деталью своей повседневной практики — упражнениями по стрельбе.

Свое сообщение Залужный опубликовал в Telegram в субботу, 4 апреля.

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"25 метров. Glock 17. Есть еще прах в пороховницах", — написал Залужный, сопровождая свой текст фотографией патрона.

Это стало первым сообщением генерала с 18 марта.

Залужный впервые за полтора месяца появился в соцсетях - фото 1
Скриншот сообщения Валерия Залужного

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве создали крупнейший мурал с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Однако, как оказалось, руководительницей такого художественного проекта оказалась скандальная художница Евгения Фуллен.

Также мы рассказывали, что, когда Залужный приступит к работе послом в Британии.

 

ВСУ
стрельба
соцсети
Валерий Залужный

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