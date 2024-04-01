Призначення Залужного та Данілова послами: інтерв'ю Клімкіна

Павло Клімкін. Фото: Скріншот

Чому РФ звинуватила Україну у теракті в "Крокус Сіті Холл" та навіщо Володимир Зеленський робить дипломатів із політиків та військових — у бліц-інтерв'ю Новини.LIVE розповів Павло Клімкін, дипломат та міністр закордонних справ України у 2014−2019 роках.

Росія звинуватила Україну у теракті в "Крокус Сіті Холл", який насправді, швидше за все, вчинили теророристи ІДІЛу.

— В РФ надалі будуть розганяти версію про Україну, бо вона заходить пропагандистськи і дозволяє пояснити, чому трапилось те, що трапилось. Назовні вони говорять значно обережніше. Але ось таке роздвоєння чи розтроєння — це політична шизофренія. Оскільки те, що говориться всередині, немає королюватися з тим, що виходить назовні.

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Якщо ж РФ звинувачує Україну, то чому ми раніше цього не робили, останні 2 роки, наприклад? Чому це відбулося, коли відбулося? Наприклад, після публічного попередження американців.

І взагалі, якщо вже росіяни качають цю тему, то хай вже щось покажуть. Але ж вони і цього не роблять. Бо якби щось мали, то вже високо стрибали би із цією інформацією.

Ну і якщо Україна настільки підступна, що оголошує здійснення терактів — то це взагалі виглядає як щось з іншої реальності. Але у російській реальності заходить те, що заходить. Вони будуть говорити різне на два світи.

Як оцінюєте переведення екс-секретаря РНБО Олексія Данілова на дипломатичну роботу?

— Зараз чимало розмов про призначення послами колишніх посадовців із різних сфер, воєнної, урядової чи безпекової. Олександр Литвиненко, якого я добре знаю, добре поєднує в собі різні якості та знання з різних сфер. Тому як координатор, а секретар РНБО — це якраз про координацію, оскільки РНБО керує президент та приймає політичні рішення, то роль координатора — вона дуже крута.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: ОП

Залужний вже поїхав у Великобританію?

— Ну, це питання точно не до мене, але Великобританія — дуже непроста країна. Це той випадок, коли це доволі послідовна підтримка України, і номер три за кількістю наданої нам військової допомоги після США та Німеччини.

У другій половині року у них вибори, є великі шанси на зміну коаліції, і загалом є свої непрості проблеми. Лондон — один із центрів світу, де як у хабі, збігається багато що. Працювати там буде непросто. У будь-якому з варіантів бажаю усім, хто буде послами або ж буде долучатися до цієї роботи — доброї вдачі. Ну і креативу.

Оскільки мислити так, як ми мислили рік тому — це змінилося. Це дуже і дуже непроста робота і навіть не проста місія для послів.

Особливо без будь-якого дипломатичного досвіду, як у пана Залужного, так і в пана Данілова теж.

— У нас є чимало послів наразі без дипломатичного досвіду. Навіть у ключових країнах. Як от Штати, Канада, Китай, Індія. І тут нема такого, що є кілька правил, які потрібно виконати. Президент має відшукати для себе найбільш ефективних драйверів своєї політики за кордоном. І якщо подивитися зовнішньо, то від посла зараз не так багато і залежить.

Але емоції, з точки зору підтримки інтересу, контактів, — дуже критична історія. І там де ми просідаємо — це відбивається на загальному треку відносин.

У більшості країн — некласичні дипломати. Чи це є певним жестом по відношенню до дипломатії — я думаю, що ні. Просто президент виходить з того, кому довіряє і кого вважає найбільш ефективним. Дуже сподіваюсь, що це спрацює.

Адже класичної дипломатії наразі справді недостатньо. Є держава, громадянське суспільство, бізнес — всі вони мають працювати на одному рівні. А ситуація довкола нас щотижня не те, що погіршується, а постійно ускладнюється. І треба шукати нові методи, як доносити до наших друзів, що те, що відбувається у нас — це насправді і їх історія. І це непрості задачі.