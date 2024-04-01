Назначение Залужного и Данилова послами: интервью Климкина

Павел Климкин. Фото: Скриншот

Почему РФ обвинила Украину в теракте в "Крокус Сити Холл" и зачем Владимир Зеленский делает дипломатов из политиков и военных — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал Павел Климкин, дипломат и министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах.

Россия обвинила Украину в теракте в "Крокус Сити Холл", который на самом деле, скорее всего, совершили террористы ИГИЛ.

— В РФ в дальнейшем будут разгонять версию об Украине, потому что она заходит пропагандистски и позволяет объяснить, почему случилось случившееся. Внешне они говорят гораздо осторожнее. Но вот такое раздвоение или растроение – это политическая шизофрения. Поскольку то, что говорится внутри, не должно королироваться с тем, что выходит наружу.

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Если же РФ обвиняет Украину, почему мы раньше этого не делали, последние 2 года, например? Почему это произошло, когда произошло? К примеру, после публичного предупреждения американцев.

И вообще, если уж россияне качают эту тему, то пусть уж что-нибудь покажут. Но ведь они и этого не делают. Если бы что-то имели, то уже высоко прыгали бы с этой информацией.

Ну и если Украина настолько коварна, что объявляет совершение терактов — это вообще выглядит как нечто из другой реальности. Но в российской реальности входит то, что входит. Они будут говорить разное в два мира.

Как оцениваете перевод экс-секретаря СНБО Алексея Данилова на дипломатическую работу?

— Сейчас немало разговоров о назначении послами бывших чиновников из разных сфер, военной, правительственной или безопасности. Александр Литвиненко, которого я хорошо знаю, хорошо сочетает в себе разные качества и знания из разных сфер. Поэтому как координатор, а секретарь СНБО это как раз о координации, поскольку СНБО руководит президент и принимает политические решения, то роль координатора она очень крутая.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: ОП

Залужный уже уехал в Великобританию?

— Ну, этот вопрос точно не ко мне, но Великобритания очень непростая страна. Это тот случай, когда это достаточно последовательная поддержка Украины, и номер три по количеству предоставленной нам военной помощи после США и Германии.

Во второй половине года у них выборы, есть большие шансы на смену коалиции, и вообще есть свои непростые проблемы. Лондон — один из центров мира, где, как в хабе, совпадает многое. Работать там будет непросто. В любом из вариантов желаю всем, кто будет послами или будет приобщаться к этой работе — хорошего нрава. Ну и креатива.

Поскольку мыслить так, как мы мыслили год назад, это изменилось. Это очень и очень непростая работа, и даже не простая миссия для послов.

Особенно без какого-либо дипломатического опыта, как у господина Залужного, так и у господина Данилова тоже.

— У нас есть немало послов без дипломатического опыта. Даже в ключевых странах. Как, например, Штаты, Канада, Китай, Индия. И здесь нет такого, что есть несколько правил, которые нужно выполнить. Президент должен найти для себя наиболее эффективных драйверов своей политики за рубежом. И если посмотреть внешне, то от посла сейчас не так уж много и зависит.

Но эмоции, с точки зрения поддержки интереса, контактов, очень критическая история. И там, где мы проседаем — это отражается на общем треке отношений.

В большинстве стран – неклассические дипломаты. Является ли это определенным жестом по отношению к дипломатии — я думаю, что нет. Просто президент исходит из того, кому доверяет и кого считает наиболее эффективным. Очень надеюсь, что это сработает.

Ведь классической дипломатии действительно недостаточно. Есть государство, гражданское общество, бизнес, все они должны работать на одном уровне. А ситуация вокруг нас еженедельно не то, что ухудшается, а постоянно усложняется. И нужно искать новые методы, как доносить до наших друзей, что происходящее у нас — это на самом деле и их история. И это непростые задачи.