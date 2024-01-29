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Залужний подав у відставку? Кого можуть призначити — терміновий ефір Новини.LIVE

29 січня 2024 20:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Залужний подав у відставку? Кого можуть призначити — терміновий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні ввечері, 29 січня, мережею почала ширитися інформація про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Водночас офіційного підтвердження цьому не було. Що насправді відбувається у кулуарах — обговорюють гості студії Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися на Новини.LIVE.

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Зокрема, політичні експерти спробують з'ясувати: інформація про звільнення Залужного — підтверджена чи ІПСО, та що стало причиною її поширення? 

Також, у випадку ймовірної відставки головнокомандувача ЗСУ, гості студії Новини.LIVE спробують спрогнозувати, кого можуть призначити замість Залужного?

Що відомо про відставку Залужного

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним немає.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак, у Міноборони України заперечили цю інформацію. 

Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров. 

Володимир Зеленський
Офіс президента
війна
Валерій Залужний
звільнення
відставка
війна в Україні

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