Залужний подав у відставку? Кого можуть призначити — терміновий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні ввечері, 29 січня, мережею почала ширитися інформація про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Водночас офіційного підтвердження цьому не було. Що насправді відбувається у кулуарах — обговорюють гості студії Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися на Новини.LIVE.

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Зокрема, політичні експерти спробують з'ясувати: інформація про звільнення Залужного — підтверджена чи ІПСО, та що стало причиною її поширення?

Також, у випадку ймовірної відставки головнокомандувача ЗСУ, гості студії Новини.LIVE спробують спрогнозувати, кого можуть призначити замість Залужного?

Що відомо про відставку Залужного

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним немає.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак, у Міноборони України заперечили цю інформацію.

Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров.