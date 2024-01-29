Залужный подал в отставку? Кого могут назначить — срочный эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Вечером, 29 января, сетью начала распространяться информация об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В то же время официального подтверждения этому не было. Что происходит в кулуарах — обсуждают гости студии Новини.LIVE.

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В частности, политические эксперты попытаются выяснить: информация об увольнении Залужного — подтверждена или ИПСО, и что стало причиной ее распространения?

Также в случае вероятной отставки главнокомандующего ВСУ гости студии Новини.LIVE попытаются спрогнозировать, кого могут назначить вместо Залужного?

Что известно об отставке Залужного

Напомним, вечером, 29 января, в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время официального подтверждения этим данным нет.

Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.

Добавим, Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.