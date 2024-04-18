В Агенції оборонних закупівель Міноборони України заявили про звільнення співробітника з проросійською позицією Дмитра Волошенкова

Працівник Агенції оборонних закупівель МОУ Дмитро Волошенков. Фото: apostrophe.ua

В Агенції оборонних закупівель Міноборони України заявили про намір звільнити свого співробітника Дмитра Волошенкова за його анти українську позицію. Раніше у соцмережах написали, що Волошенков був учасником "Антимайдану" в Одесі та очолював там осередок "Партії регіонів".

Про звільнення підлеглого голова Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова написала у своєму Facebook 17 квітня.

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"...Мною ініційовано внутрішнє розслідування щодо повноти спеціальної перевірки, яку він проходив при працевлаштуванні в Агенцію. У будь-якому разі — наша Агенція зможе працювати ефективно лише тоді, коли всі співробітники поділяють спільні цінності. У найближчі дні Дмитра Волошенкова буде звільнено", — повідомила Безрукова.

За її словами, подано звернення в правоохоронні органи з запитом на додаткову перевірку Волошенкова. Також Марина Безрукова уточнила, що Волошенков влаштувався на роботу в Агенцію задовго до її призначення.

"Я не знала про його бекграунд. Водночас, я поцікавилась результатами перевірки Дмитра Волошенкова. Він пройшов поліграф, мені невідомо, чому ці ризики не були враховані. Згідно з висновками, він не мав корупційних ризиків, він професійно працює", — заявила очільниця Агенції оборонних закупівель в інтерв'ю "Схемам".

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