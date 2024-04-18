В Агентстве оборонных закупок Минобороны Украины заявили об увольнении сотрудника с пророссийской позицией Дмитрия Волошенкова

Сотрудник Агентства оборонных закупок МОУ Дмитрий Волошенков. Фото: apostrophe.ua

В Агентстве оборонных закупок Минобороны Украины заявили о намерении уволить своего сотрудника Дмитрия Волошенкова за его антиукраинскую позицию. Ранее в соцсетях написали, что Волошенков был участником "Антимайдана" в Одессе и возглавлял там филиал "Партии регионов".

Об увольнении подчиненного глава Агентства оборонных закупок Марина Безрукова написала в своем Facebook 17 апреля.

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Волошенкова увольняют и усиленно проверяют

"...Мною инициировано внутреннее расследование о полноте специальной проверки, которую он проходил при трудоустройстве в Агентство. В любом случае — наше Агентство сможет работать эффективно только тогда, когда все сотрудники разделяют общие ценности. В ближайшие дни Дмитрий Волошенков будет уволен", — сообщила Безрукова.

По ее словам, подано обращение в правоохранительные органы с запросом на дополнительную проверку Волошенкова. Также Марина Безрукова уточнила, что Волошенков устроился на работу в Агентство задолго до ее назначения.

"Я не знала о его бекграунде. В то же время я поинтересовалась результатами проверки Дмитрия Волошенкова. Он прошел полиграф, мне неизвестно, почему эти риски не были учтены. Согласно выводам, он не имел коррупционных рисков, он профессионально работает", — заявила глава Агентства оборонных закупок в интервью "Схемам".

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