Захоплювався вишивкою та малював українські краєвиди — річниця з дня народження Малевича

Автопортрет художника Казимира Малевича

У світі 23 лютого 2024 року відзначають 145 річниця з дня народження відомого художника Казимира Малевича. Український митець відомий своїм витвором мистецтва "Чорний квадрат".

Новини.LIVE зібрали цікаві факти з життя геніального художника.

Цікаві факти з життя Малевича

За даними його біографії, Казимир Малевич народився 23 лютого 1879 року у Києві. З самого дитинства він надихався українською культурою та звичаями, писав листи українською мовою, любив вишивати та зачаровувався краєвидами української природи, які переносив на папір.

"Пейзаж під Києвом". Фото: з відкритих джерел

Крім того, митець і сам не тільки вишивав, а й створював ескізи, за якими майстри народного промислу виготовляли шарфи, хустки, скатертини, подушки. Їх потім продавали у Києві, Москві та Берліні.

В більш дорослому віці він не соромився і наголошував, що його художнє бачення світу сформувало українське село з білими мазанками, адже він і сам допомагав мазати глиною долівку та розмальовувати печі птахами і квітами. Малевич у своїй автобіографії писав, що українська культура і вплив народного мистецтва стали для нього визначальними.

Казимир Малевич. Фото: Wikipedia

Малевич був знайомим з українським художником-живописцем Миколою Пимоненком і вважав його своїм вчителем.

"Їду до Києва, знайомлюся з Пимоненком. Велике враження справили на мене його роботи... Багато мольбертів, на кожному картина, яка зображує життя України", — згадував у своїх записах митець.

Художник також мав красивий бас і любив співати під акомпанемент бандури. Улюбленими його піснями були крамольна у ті часи "Ще не вмерла України ні слава, ні воля", "Гуде вітер вельми в полі", "При дорозі хрест високий, кров'ю обілляний".

Його часто порівнюють з Леонардо да Вінчі, адже вплив Малевича був не лише не сферу мистецтва. Уся сучасна культура в широкому сенсі – архітектура, дизайн і тип візуальної культури, який нас оточує, — так чи інакше звертається до Малевича.

Найважливіший рік в житті Малевича

Найважливішим роком у житті художника став 1915. Саме тоді Малевич створи свій "Чорний квадрат". У цей період він замкнувся і нікому нічого не розповідав.

Роботи Казимира Малевича, Петроград, 1915. Фото: Wikipedia

Це було ще пов’язано з певною конкуренцією в середовищі, коли кожен з митців намагався першим винайти щось нове, абсолютно неочікуване, і тому Малевич тримав свій винахід в таємниці.

Вперше ці твори публічно були представлені на великій виставці в Москві. Своїм незвичайним підходом до мистецтва художник неабияк шокував своїх колег, широкий загал і критиків.

Загалом, це не дивно, адже кожну хвилину свого життя Малевич навчався і невпинно вдосконалював свої художні здібності, мріючи відкрити абсолютно новий напрям у мистецтві.

Цікаві факти про Казимира Малевича. Фото: UCMC

Арешти

Попри новий напрям у мистецтві та його становлення на філософський рівень завдяки Малевичу, він виявився не дуже бажаним персонажем для радянської влади. Під час посилення сталінської диктатури його манера і стиль були названі "буржуазними", які "не можуть відображати реалій соціалістичного життя".

Його двічі заарештовували: спершу у 1930 році, коли Малевич повернувся до Петербурга, де жила його родина. Фактично до кінця року Малевич перебував у в’язниці.

Вдруге — у 1933 році його мистецтво оголосили поза законом, адже у своїй творчості він відобразив трагедію Голодомору 1932-1933 рр. Відомий його ескіз під назвою "Де серп і молот, там смерть і голод". На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич — серп, молот, хрест і труна.

"Де серп і молот, там смерть і голод"

В останні роки життя він не мав роботи, був змушений малювати якісь портрети на замовлення, щоб родина могла вижити. Унаслідок арешту він тяжко захворів, і в останні роки багато працював над тим, щоб впорядкувати свою спадщину.

15 травня 1935 року він помер від раку, але навіть в останні найважчі дні залишався собою, вірним собі художником.

Нагадаємо, Росія упродовж багатьох років видавала Казимира Малевича за свого художника. У цьому списку також є Ілля Рєпін та Іван Айвазовський.

Додамо, 18 лютого у Нью-Йорку стартувала тижнева виставка робіт українських художниць. Вона присвячена жіночій красі, силі та тілесності.