Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Захоплювався вишивкою та малював українські краєвиди — річниця з дня народження Малевича arrow

Захоплювався вишивкою та малював українські краєвиди — річниця з дня народження Малевича

23 лютого 2024 12:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Захоплювався вишивкою та малював українські краєвиди — річниця з дня народження Малевича
Автопортрет художника Казимира Малевича
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У світі 23 лютого 2024 року відзначають 145 річниця з дня народження відомого художника Казимира Малевича. Український митець відомий своїм витвором мистецтва "Чорний квадрат".

Новини.LIVE зібрали цікаві факти з життя геніального художника. 

Цікаві факти з життя Малевича 

За даними його біографії, Казимир Малевич народився 23 лютого 1879 року у Києві. З самого дитинства він надихався українською культурою та звичаями, писав листи українською мовою, любив вишивати та зачаровувався краєвидами української природи, які переносив на папір.

null
"Пейзаж під Києвом". Фото: з відкритих джерел

Крім того, митець і сам не тільки вишивав, а й створював ескізи, за якими майстри народного промислу виготовляли шарфи, хустки, скатертини, подушки. Їх потім продавали у Києві, Москві та Берліні.

В більш дорослому віці він не соромився і наголошував, що його художнє бачення світу сформувало українське село з білими мазанками, адже він і сам допомагав мазати глиною долівку та розмальовувати печі птахами і квітами. Малевич у своїй автобіографії писав, що  українська культура і вплив народного мистецтва стали для нього визначальними.  

null
Казимир Малевич. Фото: Wikipedia

Малевич був знайомим з українським художником-живописцем Миколою Пимоненком і вважав його своїм вчителем.

"Їду до Києва, знайомлюся з Пимоненком. Велике враження справили на мене його роботи... Багато мольбертів, на кожному картина, яка зображує життя України", — згадував у своїх записах митець.

Художник також мав красивий бас і любив співати під акомпанемент бандури. Улюбленими його піснями були крамольна у ті часи "Ще не вмерла України ні слава, ні воля", "Гуде вітер вельми в полі", "При дорозі хрест високий, кров'ю обілляний". 

Його часто порівнюють з Леонардо да Вінчі, адже вплив Малевича був не лише не сферу мистецтва. Уся сучасна культура в широкому сенсі – архітектура, дизайн і тип візуальної культури, який нас оточує, — так чи інакше звертається до Малевича.

Найважливіший рік в житті Малевича

Найважливішим роком у житті художника став 1915. Саме тоді Малевич створи свій "Чорний квадрат".  У цей період він замкнувся і нікому нічого не розповідав.

null
Роботи Казимира Малевича, Петроград, 1915. Фото: Wikipedia

Це було ще пов’язано з певною конкуренцією в середовищі, коли кожен з митців намагався першим винайти щось нове, абсолютно неочікуване, і тому Малевич тримав свій винахід в таємниці.

Вперше ці твори публічно були представлені на великій виставці в Москві. Своїм незвичайним підходом до мистецтва художник неабияк шокував своїх колег, широкий загал і критиків.

Загалом, це не дивно, адже кожну хвилину свого життя Малевич навчався і невпинно вдосконалював свої художні здібності, мріючи відкрити абсолютно новий напрям у мистецтві.

null
Цікаві факти про Казимира Малевича. Фото: UCMC

Арешти

Попри новий напрям у мистецтві та його становлення на філософський рівень завдяки Малевичу, він виявився не дуже бажаним персонажем для радянської влади. Під час посилення сталінської диктатури його манера і стиль були названі "буржуазними", які "не можуть відображати реалій соціалістичного життя". 

Його двічі заарештовували: спершу у 1930 році, коли Малевич повернувся до Петербурга, де жила його родина. Фактично до кінця року Малевич перебував у в’язниці.

Вдруге — у 1933 році його мистецтво оголосили поза законом, адже у своїй творчості він відобразив трагедію Голодомору 1932-1933 рр. Відомий його ескіз під назвою "Де серп і молот, там смерть і голод". На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич — серп, молот, хрест і труна.

null
"Де серп і молот, там смерть і голод"

В останні роки життя він не мав роботи, був змушений малювати якісь портрети на замовлення, щоб родина могла вижити. Унаслідок арешту він тяжко захворів, і в останні роки багато працював над тим, щоб впорядкувати свою спадщину.  

15 травня 1935 року він помер від раку, але навіть в останні найважчі дні залишався собою, вірним собі художником.

Нагадаємо, Росія упродовж багатьох років видавала Казимира Малевича за свого художника. У цьому списку також є Ілля Рєпін та Іван Айвазовський. 

Додамо, 18 лютого у Нью-Йорку стартувала тижнева виставка робіт українських художниць. Вона присвячена жіночій красі, силі та тілесності. 

українці
День народження
картини
художники
Казимир Малевич

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі