Увлекался вышивкой и рисовал украинские пейзажи — годовщина со дня рождения Малевича

Автопортрет художника Казимира Малевича

В мире 23 февраля 2024 года отмечают 145 годовщину со дня рождения известного художника Казимира Малевича. Украинский художник известен своим произведением искусства "Черный квадрат".

Новини.LIVE собрали интересные факты из жизни гениального художника.

Интересные факты из жизни Малевича

По данным его биографии, Казимир Малевич родился 23 февраля 1879 года в Киеве. С самого детства он вдохновлялся украинской культурой и обычаями, писал письма на украинском языке, любил вышивать и очаровывался пейзажами украинской природы, которые переносил на бумагу.

"Пейзаж под Киевом". Фото: из открытых источников

Кроме того, художник и сам не только вышивал, но и создавал эскизы, по которым мастера народного промысла изготовляли шарфы, платки, скатерти, подушки. Их потом продавали в Киеве, Москве и Берлине.

В более взрослом возрасте он не стеснялся и подчеркивал, что его художественное видение мира сформировало украинское село с белыми мазанками, ведь он и сам помогал мазать глиной пол и разрисовывать печи птицами и цветами. Малевич в своей автобиографии писал, что украинская культура и влияние народного искусства стали для него определяющими.

Казимир Малевич. Фото: Wikipedia

Малевич был знаком с украинским художником-живописцем Николаем Пимоненко и считал его своим учителем.

"Еду в Киев, знакомлюсь с Пимоненко. Большое впечатление произвели на меня его работы... Много мольбертов, на каждом картина, изображающая жизнь Украины", — вспоминал в своих записях художник.

Художник также имел красивый бас и любил петь под аккомпанемент бандуры. Любимыми его песнями были крамольная в те времена "Ще не вмерла України ні слава, ні воля", "Гуде вітер вельми в полі", "При дорозі хрест високий, кров'ю обілляний".

Его часто сравнивают с Леонардо да Винчи, ведь влияние Малевича было не только не сферой искусства. Вся современная культура в широком смысле — архитектура, дизайн и окружающий нас тип визуальной культуры — так или иначе обращается к Малевичу.

Самый важный год в жизни Малевича

Важнейшим годом в жизни художника стал 1915 год. Именно тогда Малевич создал свой "Черный квадрат". В этот период он заперся и никому ничего не рассказывал.

Работы Казимира Малевича, Петроград, 1915. Фото: Wikipedia

Это было еще связано с определенной конкуренцией в среде, когда каждый из художников пытался первым изобрести что-то новое, совершенно неожиданное, и потому Малевич держал свое изобретение в тайне.

Впервые эти произведения были публично представлены на большой выставке в Москве. Своим необычным подходом к искусству художник изрядно шокировал своих коллег, широкую общественность и критиков.

В общем, это не удивительно, ведь каждую минуту своей жизни Малевич учился и непрерывно совершенствовал свои художественные способности, мечтая открыть совершенно новое направление в искусстве.

Интересны факты о Казимире Малевиче. Фото: UCMC

Аресты

Несмотря на новое направление в искусстве и его становление на философский уровень благодаря Малевичу, он оказался не очень желанным персонажем для советской власти. Во время усиления сталинской диктатуры его стиль и манера были названы "буржуазными", которые "не могут отражать реалий социалистической жизни".

Его дважды арестовали: сначала в 1930 году, когда Малевич вернулся в Петербург, где жила его семья. Фактически до конца года Малевич находился в тюрьме.

Второй раз — в 1933 году его искусство объявили вне закона, ведь в своем творчестве он запечатлел трагедию Голодомора 1932-1933 гг. Известен его эскиз под названием "Где серп и молот, там смерть и голод". На картине изображены три человеческие фигуры, у которых вместо лиц — серп, молот, крест и гроб.

"Где серп и молот, там смерть и голод"

В последние годы жизни у него не было работы, был вынужден рисовать какие-то портреты на заказ, чтобы семья могла выжить. В результате ареста он тяжело заболел, и в последние годы много работал над тем, чтобы упорядочить свое наследие.

15 мая 1935 года, он умер от рака, но даже в последние тяжелые дни оставался собой, верным себе художником.

Напомним, Россия на протяжении многих лет выдавала Казимира Малевича своим художником. В этом списке также есть Илья Репин и Иван Айвазовский.

Добавим, 18 февраля в Нью-Йорке стартовала недельная выставка работ украинских художниц. Она посвящена женской красоте, силе и телесности.