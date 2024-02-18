У Нью-Йорку триває виставка українських художниць

Відвідувачі виставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

Понад 60 робіт українських художниць — на американському Мангеттені. У першій українській галереї "Мрія" у Нью-Йорку стартувала тижнева мистецька виставка про жіночу красу, силу, тілесність та сексуальність SHERO.

Репортаж із місця подій від спеціальної кореспондентки Новини.LIVE Уляни Бойчук.

Виставка українських художниць у Нью-Йорку

Українсько-американська художниця Джулія Ізабель відносить своє мистецтво до соціального.

Вона розповіла, що розпочала свою творчість, коли розійшлась із колишнім чоловіком, який покинув її із трьома дітьми у США. Там вони шукали прихисток від початку війни у 2014 році.

Відвідувачі виставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

Ізабель поділилася, що силу знайшла у мистецтві та нині працює з великими форматами.

Одна із її картин — головна на виставці SHERO, бо, за словами художниці, стала натхненням для проведення дійства взагалі.

Виставка в Нью-Йорку. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

"Ця картина — це екран болю з однієї сторони, а з іншої — звільнення від цього болю. Я хочу, щоб кожна жінка була сильною і впевненою, щоб могти знайти у собі силу своєї жіночності та тілесності і дала їм статись через гру, визнання свого тіла, своєї внутрішньої краси", — пояснила художниця.

Вона зауважила, що кожна жінка є неймовірною за своєю природою, силою, тілесністю та сексуальністю. І найголовніше завдання для жіноцтва — це пам'ятати про це, не нехтувати, страйкувати і діяти, аби бути почутим.

Відвідувачі виставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

"Юлія ніколи не робить нічого без глибинної історії. Вона завжди так закручує сенси. Я в захваті від робіт Юлі, вони дуже глибокі. Це мені подобається дуже", — розповіла відвідувачка виставки Євгенія Пронь.

Відвідувачі виставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

"Мені дуже сподобалась ідея про жіночу силу і мистецтва, пов'язаного з цим. Деякі роботи просто дивовижні, але не всі, як для мене. Я побачила забагато pop-art, який мені не дуже подобається, деякі роботи дивні. Але сама ідея — дуже мені подобається", — зазначила інша відвідувачка Анна Брайко-Матвійчук.

Головна концепція виставки — про силу та красу жінки. Її куратори наголосили, що це не феміністична боротьба, а вшанування того, що попри всі перешкоди та складнощі, жінка сьогодні — це SHERO, тобто героїня.

Відвідувачі виставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

Головна кураторка виставки Марія Мануйленко поділилася, що її команда — це жінки, які працюють зі всіх континентів та різних країн.

Серед 27 художників, чиї роботи представлені у Нью-Йорку, є і митці, які були переселені з різних куточків України — із прифронтових зон Запоріжжя, Харкова, — які мешкають зараз у Європі та не тільки й внутрішньо переміщені на Захід України.

Організатори виставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

Відомо, що всі 60 робіт представлених на виставці Мануйленко перевезла до Нью-Йорка за допомогою друзів та знайомих.

"Я роблю це тому, бо вважаю, що за допомогою мистецтва та культури можна зробити більше, ніж за столом переговорів. Ми повинні показувати свої якісні продукти. Оце наша головна мета — створювати якісні арт-шоу, показувати своїх художників для того, щоб нас почали впізнавати всі і всюди в Америці: американці, які майже не знають про нашу культуру, а також — українці, які нині перебувають у США", — сказала вона.

Організаторка нагадала про важливість популяризації та допомоги мистецтву як з боку бізнесу, так і з боку держави.

Виставка в Нью-Йорку. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

Виставкою курує платформа арт-територія "Рух", яка об'єдналась з першою українською галереєю у Нью-Йорку "Мрія".

Відомо, що вона триватиме до 22 лютого. Картини можна придбати, а також у галереї стоїть скриня для благодійних внесків — всі кошти будуть направлені до фонду Razom for Ukraine.

Нагадаємо, у Вашингтоні пройшов Український тиждень. Під час нього відбулася зустріч зі спікером американського парламенту Майком Джонсоном, свідчення українських дітей, повернених із Росії, та понад 150 зустрічей у Конгресі.

Також ми писали, що у Капітолії показали документальний фільм про Україну Glory to the Heroes.