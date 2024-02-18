В Нью-Йорке проходит выставка украинских художниц

Посетители выставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

Более 60 работ украинских художниц — на американском Манхеттене. В первой украинской галерее "Мрия" в Нью-Йорке стартовала недельная художественная выставка о женской красоте, силе, телесности и сексуальности SHERO.

Репортаж с места событий от специальной корреспондентки Новини.LIVE Ульяны Бойчук.

Выставка украинских художниц в Нью-Йорке

Украинско-американская художница Джулия Изабель относит свое искусство к социальному.

Она рассказала, что начала свое творчество, когда разошлась с бывшим мужем, который покинул его с тремя детьми в США. Там они искали убежища с начала войны в 2014 году.

Посетители выставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

Изабель поделилась, что силу обрела в искусстве и сейчас работает с большими форматами.

Одна из ее картин — главная на выставке SHERO, потому что, по словам художницы, стала вдохновением для проведения действа вообще.

Выставка в Нью-Йорке. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

"Эта картина — это экран боли с одной стороны, а с другой — освобождение от этой боли. Я хочу, чтобы каждая женщина была сильной и уверенной, чтобы найти в себе силу своей женственности и телесности и дала им произойти из-за игры, признания своего тела своей внутренней красоты", — пояснила художница.

Она заметила, что каждая женщина невероятно по своей природе, силе, телесности и сексуальности и самая главная задача для женщин — помнить об этом, не пренебрегать, бастовать и действовать, чтобы быть услышанным.

Посетители выставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

"Юлия никогда не делает ничего без глубинной истории. Она всегда так закручивает смыслы. Я в восторге от работ Юли, они очень глубокие. Это мне очень нравится", — рассказала посетительница выставки Евгения Пронь.

Посетители выставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

"Мне очень понравилась идея о женской силе, и искусстве связанного с этим. Некоторые работы просто удивительны, но не все, как для меня. Я увидела слишком много pop-art, который мне не очень нравится, некоторые работы удивительны. Но сама идея — очень мне нравится", — отметила другая посетительница Анна Брайко-Матвийчук.

Главная концепция выставки — о силе и красоте женщины. Ее кураторы подчеркнули, что это не феминистическая борьба, а честь того, что, несмотря на все препятствия и сложности, женщина сегодня — это SHERO, то есть героиня.

Посетители выставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

Главная куратор выставки Мария Мануйленко поделилась, что ее команда — женщины, работающие со всех континентов и разных стран.

Среди 27 художников, чьи работы представлены в Нью-Йорке, есть и художники, переселенные из разных уголков Украины — из прифронтовых зон Запорожья, Харькова, которые живут сейчас в Европе и не только и внутренне перемещены на Запад Украины.

Организаторы выставки. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

Известно, что все 60 работ, представленных на выставке, Мануйленко перевезла в Нью-Йорк с помощью друзей и знакомых.

"Я делаю это потому, потому что считаю, что с помощью искусства и культуры можно сделать больше, чем за столом переговоров. Мы должны показывать свои качественные продукты. Вот наша главная цель — создавать качественные арт-шоу, показывать своих художников для того, чтобы нас начали узнавать все и повсюду в Америке: американцы, почти не знающие о нашей культуре, а также — украинцы, ныне находящиеся в США", — сказала она.

Организатор напомнила о важности популяризации и помощи искусству как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.

Выставка в Нью-Йорке. Фото: Olenka Kotyk/Новини.LIVE

Выставку курирует платформа арт-территория "Рух", которая объединилась с первой украинской галереей в Нью-Йорке "Мрия".

Известно, что она продлится до 22 февраля. Картины можно приобрести, а также в галерее стоит сундук для благотворительных взносов — все средства будут направлены в фонд "Razom for Ukraine".

Напомним, в Вашингтоне прошла Украинская неделя. Во время него состоялась встреча со спикером американского парламента Майком Джонсоном, свидетельством украинских детей, возвращенных из России, и более 150 встреч в Конгрессе.

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