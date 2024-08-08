За два роки в Маріуполі окупанти після своїх обстрілів не відремонтували каналізаційні мережі та труби для водопостачання

Прорив каналізації. Ілюстративне фото: РосЗМІ

В окупованому Маріуполі катастрофічна ситуація з поривами каналізації. Українці вимушені залишатись без води через прорив труб водопостачання та каналізаційних мереж.

Про це 7 серпня, у середу повідомляє в Telegram Маріупольська міська рада.

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За інформацією міськради, підвали будинків та вулиці заливає відходами, а у багатьох людей немає води тижнями.

Ще два роки тому при захопленні міста російські окупанти значно пошкодили мережі своїми обстрілами. За понад два роки окупації вони не проводять заміни. Також залишаються аварійними й колектори. Зокрема, навесні цього року стався порив каналізаційного колектору в Кальміуському районі. Пошкоджений колектор й в Центральному районі міста, тож у результаті каналізацією заливає й новобудови окупантів.

Міськрада нагадує, що в українському Маріуполі водопостачанню та водовідведенню приділялася особлива увага. КП "Маріупольводоканал" у 2021 році отримав понад 100 млн грн інвестицій. Завдяки цьому, у 2020 та 2021 роках було проведено заміну майже 90 км труб. Було проведено реконструкцію магістрального водоводу, напірного каналізаційного колектору.

У 2021 році вдалось майже на 15% скоротити втрати води у порівнянні з 2019 роком. У планах була реалізація масштабного проєкту модернізації водопостачання та водовідведення спільно з Урядом Франції. Усі цім досягення та плани розвитку зруйнували російські загарбники.