Андрющенко заявив, що в Маріуполі щотижня помирають близько 400 мешканців

Маріуполь після обстрілів. Фото ілюстративне: ukrinform.ua

У тимчасово окупованому Маріуполі зберігається високий показник смертності. Щотижня в місті помирає 300–400 людей.

Про це у вівторок, 7 серпня, в ефірі "Київ 24" розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За словами радника мера міста, у Маріуполі по суті не працює медична система: нема ані вакцин, ані лікарів.

"Не вистачає, по-перше, обладнання, по-друге, персоналу, тобто нема кому лікувати. Наприклад, немає жодної людини, яка могла займатися питанням епідемії на кшталт холери чи дезентерії. І це проблема. Тому зберігається високий рівень смертності в Маріуполі. Станом на сьогодні він не спадає: як 1,5 роки досяг 300–400 людей на тиждень, так і тримається. Ми щотижня втрачаємо в середньому по 350 людей, і нічого з цим не роблять. До війни в нас була максимальна точка — 150 людей на тиждень на півмільйонне місто, і це в першу, найстрашнішу хвилю ковіду", — розповів Андрющенко.

Також радник мера додав, що ще однією проблемою Маріуполя є собаки-людожери, які зграями нападають на людей, особливо на дітей.