Андрющенко заявил, что в Мариуполе еженедельно умирают около 400 жителей

Мариуполь после обстрелов. Фото иллюстративное: ukrinform.ua

Во временно оккупированном Мариуполе сохраняется высокий показатель смертности. Еженедельно в городе умирает 300–400 человек.

Об этом во вторник, 7 августа, в эфире "Київ 24" рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Что известно о ситуации в Мариуполе по состоянию на третий год оккупации

По словам советника мэра города, в Мариуполе по сути не работает медицинская система: нет ни вакцин, ни врачей.

"Не хватает, во-первых, оборудования, во-вторых, персонала, то есть некому лечить. Например, нет ни одного человека, который мог заниматься вопросом эпидемии вроде холеры или дезентерии. И это проблема. Поэтому сохраняется высокий уровень смертности в Мариуполе. По состоянию на сегодняшний день он не спадает: как 1,5 года достиг 300–400 человек в неделю, так и держится. Мы еженедельно теряем в среднем по 350 человек и ничего с этим не делают. До войны у нас была максимальная точка — 150 человек в неделю на полумиллионный город, и это в первую, самую страшную волну ковида", — рассказал Андрющенко.

Также советник мэра добавил, что еще одной проблемой Мариуполя являются собаки-людоеды, которые стаями нападают на людей, особенно детей.