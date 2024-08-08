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Захваченный Мариуполь затапливает нечистотами — оккупанты РФ 2 года не занимаются проблемой

8 августа 2024 05:05
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Через два года в Мариуполе оккупанты после своих обстрелов не отремонтировали канализационные сети и трубы для водоснабжения
Прорыв канализации. Иллюстративное фото: РосСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В оккупированном Мариуполе катастрофическая ситуация с порывами канализации. Украинцы вынуждены оставаться без воды из-за прорыва труб водоснабжения и канализационных сетей.

Об этом 7 августа в среду сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.

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По информации горсовета, подвалы домов и улицы заливают отходами, а у многих людей нет воды неделями.

Еще два года назад при захвате города российские оккупанты значительно повредили сети своими обстрелами. За более чем два года оккупации они не производят замены. Также остаются аварийными и коллекторы.

В частности, весной этого года произошел порыв канализационного коллектора в Кальмиуском районе. Поврежденный коллектор и в Центральном районе города, поэтому в результате канализацией заливает и новостройки оккупантов.

Горсовет напоминает, что в украинском Мариуполе водоснабжению и водоотводу уделялось особое внимание. КП "Мариупольводоканал" в 2021 году получил более 100 млн. грн. инвестиций. Благодаря этому, в 2020 и 2021 годах была произведена замена почти 90 км труб. Была проведена реконструкция магистрального водовода, напорного канализационного коллектора.

В 2021 году удалось почти на 15% сократить потери воды по сравнению с 2019 годом. В планах была реализация масштабного проекта по модернизации водоснабжения и водоотвода совместно с Правительством Франции. Все эти достижения и планы развития разрушили российские захватчики.

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06:12 Семья погибшего во время путешествия к "Титанику" исследователя подала в суд и требует 50 млн дол.

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