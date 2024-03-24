Захист Вітчизни оновлять: у Фонді Президента розповіли деталі

Ольга Будник. Фото: Скріншот

До оновлення змісту предмету "Захист Вітчизни" вже долучилися професійні військовослужбовці та ті, хто мають військовий досвід. Це говорить про те, що даний предмет не буде суто теоретичним, а міститиме багато практичних компонентів. Це буде інтегрований предмет, і хлопці, і дівчата будуть однаково вивчати всі складові ресурси.

Про це в коментарі Новини.LIVE Ольга Будник, радниця-уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

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За словами Будник, оновлені зміст та модулі предмету "Захист Вітчизни" будуть цікаві учням — і хлопцям, і дівчатам.

"Це буде інтегрований предмет, і хлопці, і дівчата будуть однаково вивчати всі його складові. Медична частина буде однаково корисною і для хлопців, і для дівчат. Так само дівчатам важливо мати хорошу фізичну підготовку. Тобто всі складові будуть інтегровані однаково. Я впевнена оновлений предмет буде цікавий учням", — уточнила Будник.

Водночас, за її словами, це не означає, що держава налаштовуватиме суспільство на військовий лад. Навпаки, розуміти, кого ми захищаємо та чим кожен громадянин може бути корисним у випадку небезпеки — це позиція сильних.

"Та й загалом, питання безпеки, яке є ключовим для нас, це базова потреба кожного громадянина. Для нас це важливо, адже молоде покоління має розуміти, що ми будемо жити з різних умовах. Після перемоги маємо вміти захищати себе і на це буде налаштована сама навчальна програма", — підсумувала Ольга Будник.

Нагадаємо, Юлія Гришина, депутатка Верховної Ради та член комітету освіти розповіла, хто із студентів отримає відстрочку від мобілізації, коли закриють школи із малою кількістю дітей та яким буде новий законопроєкт про дошкільну освіту.

