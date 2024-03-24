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"Захист Вітчизни" обновят и адаптируют для девушек, — появились детали

24 марта 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Захист Вітчизни обновят: в Фонде Президента рассказали детали
Ольга Будник. Фото: Скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

К обновлению содержания предмета ""Захист Вітчизни" присоединились профессиональные военнослужащие и имеющие военный опыт. Это говорит о том, что данный предмет не будет чисто теоретическим, а будет содержать множество практических компонентов. Это будет интегрированный предмет, и парни, и девушки будут одинаково изучать все составляющие ресурсы.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала Ольга Будник, советница-уполномоченная Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

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По словам Будник, обновленное содержание и модули предмета "Захист Вітчизни" будут интересны всем ученикам — и парням, и девушкам.

"Это будет интегрированный предмет, и парни, и девушки будут одинаково изучать все его составляющие. Медицинская часть будет одинаково полезна и для парней, и для девушек. Так же девушкам важно иметь хорошую физическую подготовку. То есть все составляющие будут интегрированы одинаково. Я уверена, обновленный предмет будет интересен всем ученикам", — уточнила Будник.

В то же время, по ее словам, это не значит, что государство будет настраивать общество на военный строй. Напротив, понимать, кого мы защищаем и чем каждый гражданин может быть полезен в случае опасности, это позиция сильных.

"Да и вообще, вопрос безопасности, который является ключевым для нас, это базовая потребность каждого гражданина. Для нас это важно, ведь молодое поколение должно понимать, что мы будем жить в разных условиях. После победы мы должны уметь защищать себя и на это будет настроена самая учебная программа", — подытожила Ольга Будник.

Напомним, Юлия Гришина, депутат Верховной Рады и член комитета образования рассказала, кто из студентов получит отсрочку от мобилизации, когда закроют школы с малым количеством детей и каким будет новый законопроект о дошкольном образовании.

образование
школы
школьники
война в Украине
війна

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