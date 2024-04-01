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Заборона Московського патріархату в Україні — пояснення депутата ВР

1 квітня 2024 05:45
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Московський патріархат можуть заборонити: що кажуть у ВР
Микита Потураєв. Фото: Скріншот відео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В Україні немає жодного закону про заборону Московського патріархату. Є загальний закон про будь-які релігійні організації, які є частинами або ж мають зв'язки чи керівні центри у РФ. Але якщо таких зв'язків немає, закон не загрожує жодній релігійній організації, яка функціонує в Україні.

Про це Новини.LIVE розповів Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

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"Ми з колегами не розуміємо, звідки така істерична реакція в однієї із наших найбільших церков. Вони кажуть, що не є частиною РПЦ, але при цьому дуже переймаються через закон, який каже, що ви не можете бути частиною РПЦ. Звідки такі нерви? Я не розумію. Бо якщо ви не частина РПЦ, вам немає про що турбуватися", — наголосив нардеп.

За його словами, дослідження буде проводити Державна служба етнополітики та свободи совісті і для цього ВР розширила інструментар їхньої роботи.

Наприклад, якщо раніше, робота даної служби обмежувалася релігієзнавською експертизою, то наразі додані звернення від правоохоронних органів, місцевого самоврядування, державних органів, громадських організацій, а також медійні повідомлення. Все це може враховуватися у рамках їхнього дослідження. 

"Вже за його підсумками дана служба може дійти до висновку, а може і не дійти, що отака-то релігійна організація є частиною РПЦ або будь-якої іншої агресивної релігійної організації, яка вбудована у російську державу. Тоді вони видають припис, в якому кажуть: "У вас є 30 днів, щоби виправити дані порушення закону", — уточнив Потураєв.

За ці 30 днів дана українська релігійна організація може надати аргументи, не йдучи до суду, каже політик. Мовляв, ви помилилися, ось наші документи, ніяких зв'язків із РФ у нас немає. І якщо доказова база буде переконливою, такий припис можна буде відкликати навіть без втручання суду. Якщо ж докази не переконливі, рішення про призупинення релігійної організації буде приймати суд. 

Депутат каже, що законом передбачено подання апеляції, проте якщо буде доведено, що релігійна організація порушувала закон — вона буде закрита. Її майно, якщо вона ним користувалася, повертають державі або в комунальну власність.

"Але якщо ви закон не порушуєте, зв'язки розірвали, ніхто не буде втручатися у ваші релігійні справи. Моліться своїй Ксенії Петербурзькій, Іоанну Кроштальському, якщо хочете, держава у це не втручається. Нам цікаво тільки те, щоби українські релігійні організації не були агентами впливу держави ворога і не розповсюджували ворожу пропаганду. Ось все, що ми хочемо і що міститься у цьому законі", — підсумував Потураєв. 

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок і направив до Верховної Ради на голосування законопроєкт про заборону російських релігійних організацій в Україні.

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