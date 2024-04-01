Московский патриархат могут запретить: что говорят в ВР

Никита Потураев. Фото: Скриншот видео

В Украине нет ни одного закона о запрете Московского патриархата. Есть общий закон о любых религиозных организациях, которые являются частями или имеют связи или руководящие центры в РФ. Но если таких связей нет, закон не угрожает никакой религиозной организации, функционирующей в Украине.

Об этом Новини.LIVE рассказал Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

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"Мы с коллегами не понимаем, откуда такая истерическая реакция у одной из наших величайших церквей. Они говорят, что не являются частью РПЦ, но при этом очень переживают за закон, который говорит, что вы не можете быть частью РПЦ. Откуда такие нервы? Я не понимаю. Потому что если вы не часть РПЦ, вам не о чем беспокоиться", — подчеркнул нардеп.

По его словам, исследование будет проводить Государственная служба этнополитики и свободы совести, и для этого ВР расширила инструментарий их работы.

Например, если раньше работа данной службы ограничивалась религиоведческой экспертизой, то теперь добавлены обращения от правоохранительных органов, местного самоуправления, государственных органов, общественных организаций, а также медийные сообщения. Все это может учитываться в рамках их исследования.

"Уже по его итогам данная служба может прийти к выводу, а может и не прийти, что такая религиозная организация является частью РПЦ или любой другой агрессивной религиозной организации, которая встроена в российское государство. Тогда они издают предписание, в котором говорят: "У вас есть 30 дней, чтобы исправить данные нарушения закона", — уточнил Потураев.

За эти 30 дней данная украинская религиозная организация может предоставить аргументы, не идя в суд, говорит политик. Мол, вы ошиблись, вот наши документы, никаких связей с РФ у нас нет. И если доказательная база будет убедительна, такое предписание можно будет отозвать даже без вмешательства суда. Если же доказательства не убедительны, решение о приостановлении религиозной организации будет принимать суд.

Депутат говорит, что законом предусмотрено представление апелляции, однако если будет доказано, что религиозная организация нарушала закон, она будет закрыта. Ее имущество, если она им пользовалась, возвращается государству или в коммунальную собственность.

"Но если вы закон не нарушаете, связи разорвали, никто не будет вмешиваться в ваши религиозные дела. Молитесь своей Ксении Петербургской, Иоанну Кроштальскому, если хотите, государство в это не вмешивается. Нам интересно только то, чтобы украинские религиозные организации не были агентами влияния государства врага и не распространяли вражескую пропаганду. Вот все, что мы хотим и что содержится в этом законе", — подытожил Потураев.

Напомним, комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике закончил рассмотрение правок и направил в Верховную Раду на голосование законопроект о запрете российских религиозных организаций в Украине.