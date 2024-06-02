За тиждень російські війська завдали майже тисячу ударів — Зеленський про терор РФ

Президент України Володимиир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленсський заявив, що протягом останнього тижня російські війська завдали майже 1000 ударів по Україні. Він заявив, що це повна зневага до людського життя та постійний терор.

Про це Зеленський написав в Telegram у неділю, 2 червня.

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"Це те, що Росія намагається поширити. Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів — ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами", — сказав він.

Зеленський підкреслив, що для того, аби, захистити життя в Україні достатньою кількістю систем ППО.

"Надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись, — це шлях до наближення миру", — заявив президент.

Він додав, що російський терор має програти і заявив, що світ здатен це забезпечити.

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні в ніч проти неділі, 2 червня, тривала понад шість годин. Росіяни атакували "шахедами" та була загроза балістики.

Також під час атаки ударних безпілотників у Хмельницькій області лунали вибухи. Звуки прогриміли близько 01:50 в неділю, 2 червня.