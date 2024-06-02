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Вибухи на Хмельниччині — ЗМІ повідомляють про роботу ППО у регіоні

2 червня 2024 02:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи у Хмельницькій області вночі 2 червня
Робота української ППО. Фото ілюстративне: Командування об'єднаних сил ЗСУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Хмельницькій області вночі, 2 червня, прогриміли декілька вибухів. За попредньою інформацію, це працюють сили ППО, які збивають ворожі цілі. 

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. 

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Вибухи у Хмельницькій області 

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, військові Повітряних сил ЗСУ збивають російські БпЛА. 

Вибухи у Хмельницькій області вночі 2 червня
Скриншот Telegram/Чому тривога/Захід головне/Реальний Хмельницький

Станом на 02:15 повітряна тривога оголошена у Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Київській областях.

Карта повітряних тривог в Україні 2 червня
Карта повітряних тривог в Україні 2 червня. Фото: alerts.in.ua

О 02:15 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ударні дрони рухаються у бік Черкаської, Одеської, Миколаївської областей. 

Рух ворожих БпЛА над Україною
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, 1 червня у Харкові під завалами знищеного будинку в Новобаварському районі міста знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Вбитою виявилася жінка. 

вибух
обстріли
війна в Україні
Хмельницька область
повітряна тривога

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