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За неделю российские войска нанесли почти тысячу ударов — Зеленский о терроре РФ

2 июня 2024 16:13
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
За неделю российские войска нанесли почти тысячу ударов - Зеленский о терроре РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение последней недели российские войска нанесли почти 1000 ударов по Украине. Он заявил, что это полное пренебрежение к человеческой жизни и постоянный террор.

Об этом Зеленский написал в Telegram в воскресенье, 2 июня.

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"Это то, что Россия пытается распространить. Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов — ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что для того чтобы защитить жизнь в Украине достаточным количеством систем ПВО.

"Предоставить нашим воинам необходимое оружие с необходимой дальнобойностью, давить на государство-террориста так, чтобы Россия не успевала адаптироваться, — это путь к приближению мира", — заявил президент.

Он добавил, что российский террор должен проиграть и заявил, что мир способен обеспечить это.

Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на воскресенье, 2 июня, продолжалась более шести часов. Россияне атаковали "шахедами" и была угроза баллистики.

Также при атаке ударных беспилотников в Хмельницкой области раздавались взрывы. Звуки прогремели около 01:50 в воскресенье, 2 июня.

война в Украине
Владимир Зеленский
потери оккупантов
ракетный удар

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