За гроші обіцяли повернути з полону військових — двом ділкам оголосили підозру

Затримання злочинців. Фото: Офіс Генпрокурора

Двоє чоловіків за грошову винагороду обіцяли родичам військових повернути бійців з російського полону. За свої "послуги" ділки вимагали 30 тис. доларів. Їм оголошено про підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України у вівторок, 20 лютого.

Незаконне виманювання грошей за повернення військових з полону

Правоохоронці викрили та затримали двох громадян, які виманювали гроші у рідних військовополонених за нібито їх повернення в Україну. Ділки переконували близьких, що можуть допомогти полоненим повернутися додому. За свої "послуги" організатори схеми вимагали 30 тис. доларів.

Як з'ясувалося, більшу частину коштів ділки передавали у російські спецслужби. Ці дії класифіковано як передачу матеріальних ресурсів до країни-агресора.

"Слідство встановило, що до затриманих звернувся родич українського військовополоненого з проханням допомогти його визволити. За певну суму вони пообіцяли вирішити питання", — йдеться в повідомленні.

Вилучені кошти та інші речі під час обшуків. Фото: Офіс Генпрокурора

Після передачі останніх 10 тис. доларів правоохоронці затримали злочинців. Зрадникам оголошено про підозру за фактом співробітництва з Росією та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, у Миколаєві затримали державного зрадника, який працював зі спецслужбами РФ та Ірану. Чоловік планував надати окупантам інформацію про кораблебудування в Україні.

Також на Черкащині затримали агента російської розвідки, який розповсюджував дані про дислокацію стратегічних об’єктів України. Колаборанта взяли під варту.