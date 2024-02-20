За деньги обещали вернуть из плена военных — двум дельцам объявили подозрение

Задержание преступников. Фото: Офис Генпрокурора

Двое мужчин за денежное вознаграждение обещали родственникам военных вернуть бойцов из российского плена. За свои "услуги" дельцы требовали 30 тыс. долларов. Им объявлено о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины во вторник, 20 февраля.

Незаконное выманивание денег за возвращение военных из плена

Правоохранители разоблачили и задержали двух граждан, которые выманивали деньги у родных военнопленных за якобы их возвращение в Украину. Дельцы убеждали близких, что могут помочь пленным вернуться домой. За свои "услуги" организаторы схемы требовали 30 тыс. долларов.

Как выяснилось, большую часть средств дельцы передавали в российские спецслужбы. Эти действия классифицированы как передача материальных ресурсов в страну-агрессор.

"Следствие установило, что к задержанным обратился родственник украинского военнопленного с просьбой помочь его освободить. За определенную сумму они пообещали решить вопрос", — говорится в сообщении.

Изъятые деньги и другие вещи во время обысков. Фото: Офис Генпрокурора

После передачи последних 10 тыс. долларов правоохранители задержали преступников. Предателям объявлено о подозрении по факту сотрудничества с Россией и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, в Николаеве задержали государственного предателя, работавшего со спецслужбами РФ и Ирана. Мужчина планировал предоставить оккупантам информацию о кораблестроении в Украине.

Также в Черкасской области задержан агент российской разведки, который распространял данные о дислокации стратегических объектов Украины. Коллаборанта заключили под стражу.