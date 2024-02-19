Шпигував на користь РФ — на Черкащині затримали зрадника під час виконання завдання

Затримання ворожого агента. Фото: Черкаська обласна прокуратура

У Черкаській області правоохоронці затримали агента російської розвідки, який передавав загарбникам інформацію про місця розташування стратегічних об’єктів. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора в понеділок, 19 лютого.

Які ворожі завдання виконував колаборант

Правоохоронці розповіли, що сам чоловік мешканець Луганської області, однак після початку повномасштабного вторгнення переїхав на Черкащину. Він встановив контакт із представником головного управління генштабу збройних сил РФ та почав виконувати завдання ворожої розвідки.

"Упродовж січня-лютого 2024 року підозрюваний передавав розвіддані через месенджер Telegram. Він фотографував місця розташування об’єктів Збройних сил України, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, а також об’єктів критичної інфраструктури на території регіону", — йдеться у повідомленні Офісу прокурора.

За даними слідства, ворожий агент отримував від 50 до 10 доларів за кожну передану інформацію.

Затримання ворожого агента. Фото: Черкаська обласна прокуратура

Затримання ворожого агента. Фото: Черкаська обласна прокуратура

Затримання ворожого агента. Фото: Черкаська обласна прокуратура 1 / 3

Яке покарання чекає на зрадника

Зазначається, що чоловіка затримали "на гарячому", саме під час виконання чергового завдання. Йому повідомили про підозру у держзраді. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області викрили місцеву жительку, яка поширювала газети з кремлівськими наративами та очолювала філію "Пошти Ізюма" під час окупації.

Крім того, під приціл правоохоронців у Києві потрапив "сплячий" агент російської Федеральної служби безпеки. На початку повномасштабної війни чоловік передава інформацію ворогу для прориву оборони столиці.