Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шпигував на користь РФ — на Черкащині затримали зрадника під час виконання завдання arrow

Шпигував на користь РФ — на Черкащині затримали зрадника під час виконання завдання

19 лютого 2024 10:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Шпигував на користь РФ — на Черкащині затримали зрадника під час виконання завдання
Затримання ворожого агента. Фото: Черкаська обласна прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Черкаській області правоохоронці затримали агента російської розвідки, який передавав загарбникам інформацію про місця розташування стратегічних об’єктів. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора в понеділок, 19 лютого.

Які ворожі завдання виконував колаборант

Правоохоронці розповіли, що сам чоловік мешканець Луганської області, однак після початку повномасштабного вторгнення переїхав на Черкащину. Він встановив контакт із представником головного управління генштабу збройних сил РФ та почав виконувати завдання ворожої розвідки.

"Упродовж січня-лютого 2024 року підозрюваний передавав розвіддані через месенджер Telegram. Він фотографував місця розташування об’єктів Збройних сил України, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, а також об’єктів критичної інфраструктури на території регіону", — йдеться у повідомленні Офісу прокурора. 

За даними слідства, ворожий агент отримував від 50 до 10 доларів за кожну передану інформацію.

  • Шпигував на користь РФ — на Черкащині затримали зрадника під час виконання завдання - фото 1
    Затримання ворожого агента. Фото: Черкаська обласна прокуратура
  • Шпигував на користь РФ — на Черкащині затримали зрадника під час виконання завдання - фото 2
    Затримання ворожого агента. Фото: Черкаська обласна прокуратура
  • Шпигував на користь РФ — на Черкащині затримали зрадника під час виконання завдання - фото 3
    Затримання ворожого агента. Фото: Черкаська обласна прокуратура
1 / 3

Яке покарання чекає на зрадника

Зазначається, що чоловіка затримали "на гарячому", саме під час виконання чергового завдання. Йому повідомили про підозру у держзраді. Наразі він перебуває під вартою. 

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області викрили місцеву жительку, яка поширювала газети з кремлівськими наративами та очолювала філію "Пошти Ізюма" під час окупації.

Крім того, під приціл правоохоронців у Києві потрапив "сплячий" агент російської Федеральної служби безпеки. На початку повномасштабної війни чоловік передава інформацію ворогу для прориву оборони столиці.

шпигунство
в'язниця
Черкаська область
держзрада
Колаборант
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі