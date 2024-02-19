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Шпионил в пользу РФ — в Черкасской области задержали предателя во время выполнения задания

19 февраля 2024 10:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Шпионил в пользу РФ — в Черкасской области задержали предателя во время выполнения задания
Задержание вражеского агента. Фото: Черкасская областная прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Черкасской области правоохранители задержали агента российской разведки, который передавал захватчикам информацию о местонахождении стратегических объектов. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 19 февраля. 

Какие вражеские задачи выполнял коллаборант

Правоохранители рассказали, что сам мужчина житель Луганской области, однако после начала полномасштабного вторжения переехал в Черкасскую область. Он установил контакт с представителем главного управления генштаба вооруженных сил РФ и стал выполнять задачи вражеской разведки.

"В течение января-февраля 2024 года подозреваемый передавал разведданные через мессенджер Telegram. Он фотографировал места расположения объектов Вооруженных сил Украины, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также объектов критической инфраструктуры на территории региона", — говорится в сообщении Офиса прокурора.

По данным следствия, вражеский агент получал от 50 до 10 долларов за каждую переданную информацию.

  • Шпионил в пользу РФ — в Черкасской области задержали предателя во время выполнения задания - фото 1
    Задержание вражеского агента. Фото: Черкасская областная прокуратура
  • Шпионил в пользу РФ — в Черкасской области задержали предателя во время выполнения задания - фото 2
    Задержание вражеского агента. Фото: Черкасская областная прокуратура
  • Шпионил в пользу РФ — в Черкасской области задержали предателя во время выполнения задания - фото 3
    Задержание вражеского агента. Фото: Черкасская областная прокуратура
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Какое наказание ждет предателя

Отмечается, что мужчину задержали "на горячем", как раз во время выполнения очередного задания. Ему сообщили о подозрении в госизмене. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, недавно в Харьковской области разоблачили местную жительницу, которая распространяла газеты с кремлевскими нарративами и возглавляла филиал "Почты Изюма" во время оккупации.

Кроме того, под прицел правоохранителей в Киеве попал "спящий" агент российской Федеральной службы безопасности. В начале полномасштабной войны мужчина передавал информацию врагу для прорыва обороны столицы.

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Черкасская область
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Россия

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